法國第9輪反退休改革示威 英王查理斯押後國事訪問（第二版）

法國政府堅持將退休年齡上調兩年至64歲，民眾周四（23日）發起全國第9輪反退休改革示威。警方發射催淚彈驅散示威者並拘捕172人，工會呼籲下周二（28日）舉行新一輪行動。另外，英王查理斯三世（King Charles III）押後即位以來首次國是訪問。

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（第二版更新英王查理斯押後國事訪問）

查理斯 原定接下來的周日（26日）與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）抵達法國展開國 是 訪問，然後下周三（29日）轉往德國。

法國總統府宣布，由於大規模罷工和示威，加上下周二（28日）再有全國大罷工，查理斯決定押後於法國的國是訪問，並盡快安排再次國是訪問時間。

有百萬民眾參與周四的示威，其中巴黎有11.9萬人參與。火車及航空服務中斷，不少老師也加入罷工。

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西南部城市波爾多（Bordeaux）有人於市政廳前門縱火，消防員已迅速撲滅火勢，但暫時未能確定是何人所為。

巴黎有蒙面示威者砸碎商舖櫥窗、拆除街道設施及襲擊一間麥當勞餐廳，警民不時有衝突。

警方曾於巴黎、南特（Nantes）、洛里昂（Lorient）、里爾（Lille）等地發射催淚彈，並於西北部城市雷恩（Rennes）使用水炮驅散示威者。

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内政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）透露，警方於全國各地共拘捕172人。有149名警員及數十名示威者受傷，包括北部魯昂（Rouen）一名女子失去一隻大拇指。

達爾馬寧批評部分示威者為極左暴徒，試圖殺害警員及摧毀整個國家。

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責任編輯：鄭錦玲