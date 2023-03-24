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【俄烏戰爭】俄高官威脅拘捕普京如宣戰 核戰危機更接近

環球政治 10:40 2023/03/24

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俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）近日指出，如任何國家試圖執行國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）法令，拘捕總統普京（Vladimir Putin），將視同向俄羅斯宣戰。他亦表明，核戰危機變得更加一觸即發。

【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援 【下一頁】

梅德韋傑夫周四（23日）發布影片表示，試想一個擁核國元首如前往德國時被捕，後果將等同宣戰。他稱俄國將動用所有導彈及武器，向德國聯邦議院（Bundestag）及總理辦公室發動攻勢。

德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）上周六（18日）表明，如普京進入德國領土將逮捕對方。布希曼預計ICC屆時將與國際刑警及有關國家接觸，要求對方國家執法機關行動。

梅德韋傑夫則批評ICC毫無法律效力，亦從未達到任何重要成就。

威廉突訪波蘭 感謝英軍捍衛自由 【下一頁】

另外，梅德韋傑夫明言，核戰威脅非旦未過去，反而隨外國武器持續輸往烏克蘭，核危機變得愈發接近。他認為終有一日，西方不再相信及低估俄國政府或總統動用核武的決心，批評西方將失算。

梅德韋傑夫亦認為，前蘇聯倒台後西方自認是俄羅斯的「大哥」，直至普京出現打破狀況，對此西方感到不滿。他同時聲稱，西方不喜歡獨立自主的俄羅斯及中國。

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責任編輯：吳漢培

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