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【瑞信危機】余偉文：本地銀行持AT1債只佔債券持倉1%　外匯基金無直接敞口

股市 10:05 2023/03/24

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余偉文：本地銀行持AT1債只佔債券持倉1%

金管局總裁余偉文表示，近期歐美銀行危機事件對香港影響很有限，香港的銀行就該些涉事銀行只有非常有限的暴露，金管局已向香港的銀行了解，它們持有AT1債券只佔整體債券持倉1%，不太擔心有關風險影響香港銀行體系，而持有AT1債的主要是私人銀行客及專業投資者。

余偉文表示，外匯基金對AT1債沒直接敞口，惟外匯基金有許多外部經理，該些基金經理可能持非常小部分的AT1債，但認為相關影響不顯著，因為外匯基金規模龐大。

余偉文又表示，美國昨宣布加息25點子，香港貼現窗利率亦隨之調升25點子至5.25厘，香港經濟受不同因素影響，包括利率環境、日常經濟活動，去年底今年初復常以來，經濟活動一路活躍，市面亦多了人流，內部需求會上升，但外部需求可能有挑戰性，因為環球金融收緊而有下滑，香港出口或外來經濟帶來的影響都有些負面，但若日後來港內地旅客增加，香港內部需求會回升。故有兩重不同拉力影響經濟。

記者︰胡學能

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債券 余偉文 香港金融管理局
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