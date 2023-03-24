【電視廣播511】tvb裁員5%　許濤發成本及資源管理優化方案　目標節省2.6億元年度營運支出

▲ 【電視廣播511】許濤發成本及資源管理優化方案 目標節省2.6億元年度營運支出、5%員工將涉及遣散

電視廣播 （00511） 行政主席許濤向員工發成本及資源管理優化方案。許濤表示，公司將引入優化成本及資源管理方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散。根據2022年中報披露，有3907，包括合約藝員及海外附屬公司職員，意味相當於近200人受影響。

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許濤表示，無可否認，疫情及抗疫措施對經濟和市場帶來巨大的衝擊，使香港經濟前景仍然存在諸多挑戰。而電視業亦正面臨新時代的洗禮，在新的發展領域上資源需求日益殷切。為確保公司能順應市場變化，決定進行成本優化管理，目的為保障公司的業務穩定性及可持續發展。

為此，公司將引入優化成本及資源管理方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出：

1. 規範成本管理大幅調整節目製作預算以提高成本效益為目標，更有效地利用公司內部資源，轉型舊有的節目製作模式，未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時，將降低對外判工作的依賴， 通過自身的創作能力及自有資源， 利用合理成本完成同等質量的工作。

2. 人力資源優化公司人力架構將作調整，部分職位將被終止且不予重置。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外判工作等開支。整體而言，在人力資源上約有5%的員工將涉及遣散，公司會與受影響之員工根據香港僱傭條例給予合理補償。

許濤表示，對於公司來說這是一個很艱難的決定，但作為有責任的管理層必要堅守職責， 在充滿挑戰的風險管理上，正確地，引導資金流向最有效益的地方發展，以確保公司正常營運，理解這些變革將對部份員工產生影響，但相信這決定是能讓公司保持競爭力的必需措施。感謝各位的理解和支持，表示要繼續竭盡所能，以最可用的經驗和能力繼續為公司未來發展做出貢獻。

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責任編輯︰梁浩碩

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