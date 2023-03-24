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【美國制裁】瑞信、瑞銀等據報遭美國司法部調查　是否涉嫌違反俄羅斯制裁規定

股市 09:02 2023/03/24

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瑞信、瑞銀等據報遭美國司法部調查　是否涉嫌違反俄羅斯制裁規定

美國司法部據報正調查瑞信、瑞銀等銀行，以確定其員工是否幫助俄羅斯寡頭逃避制裁。消息人士稱，美國政府最近發出的傳票中包括這兩家瑞士銀行，而提出調查要求的時間，早於瑞信爆發危機時。報道指，傳票還涉及一些美國大銀行的員工。

報道引述消息人士透露，司法部調查重點是確定哪些銀行員工與受制裁的客戶打交道，以及這些客戶過去數年被審查情況。相關員工可能會面臨進一步調查，以確定是否違反法律，而銀行有可能因違反美國制裁規定而面臨嚴厲處罰。

俄羅斯入侵烏克蘭而受制裁前，瑞信以迎合富裕俄羅斯人聞名。該行為俄羅斯客戶管理的資產曾逾600億美元，而這些客戶為瑞信帶來每年5至6億美元收入。去年5月，瑞信終止與俄羅斯個人客戶業務時，持有後者約330億美元資產，較瑞銀多50%。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 瑞銀 美國司法部 烏克蘭 俄羅斯 美國
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