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【重卡股】濰柴分拆子公司濰柴雷沃A股上市　獲深交所受理

股市 08:49 2023/03/24

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【分拆上市】濰柴分拆子公司濰柴雷沃A股上市　獲深交所受理

濰柴 （02338） 分拆子公司濰柴雷沃於向深圳證券交易所創業板上市，並於昨（23日）受理。

濰柴雷沃及其附屬公司主要從事農業裝備的研發、生產和銷售，並致力於為客戶提供智慧農業全程解決方案，其主要產品為拖拉機及收穫機械。董事會認為，濰柴雷沃股份於深圳證券交易所創業板上市將釋放濰柴雷沃的內在價值，並使本公司於濰柴雷沃的現有投資價值得以資本化。預期可能分拆將為濰柴雷沃提供直接進入資本市場的機會，使其融資渠道多元化並提高其經營能力，從而為其投資者帶來穩定的回報，並有助於其可持續發展。

此外，集團預期可能分拆將提升濰柴雷沃於市場上的影響力並加強其於市場上的競爭優勢及地位。鑑於集團於可能分拆後將繼續為濰柴雷沃的控股公司，以上所述預期將為集團增加整體價值，繼而進一步為股東的整體利益增加價值。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：姚卓然

濰柴動力（02338） 汽車 港股 分拆 深圳證券交易所 創業板 A股
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