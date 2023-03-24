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【港股市況】騰訊升近3%領市　聯想升7%破頂　恒指低開129點後轉升（不斷更新）

股市 10:16 2023/03/24

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港股市況不斷更新

港股今早回吐逾百點，騰訊 （00700） 逆市續升1%，滙豐 （00005） 跌逾2%，中移動 （00941） 績後跌逾1%，恒指低開129點，開報19919點，科指跌0.4%，報4182點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：15】中國石墨 （02237） 全年純利7898.2萬元人民幣，按年升48.1%，末期股息每股1.6港仙，中國石墨股價績後挫逾16%，低見1.2元。

【10：13】中國電力 （02380） 績後造好，股價升逾3%，高見3.33元。

【業績｜電力股】中國電力去年轉賺24.8億人幣　收入增23.2%、總售電量增7.5%

【10：09】百度 （09888） 升逾4%，高見158.6元。

【10：06】大市最新轉升約45點，報20095點，騰訊 （00700） 升近3%領市，科指升2%，報4284點。

【10：00】金山軟件 （03888） 股價逆市再升逾8%，破頂高見37.8元。金山雲 （03896） 升近12%，高見3.43元。

【09：59】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見383.6元。

【09：58】高偉電子 （01415） 績後升一成，破頂高見19.46元。iPhone概念股高偉電子去年多賺69.3%，至8,430.5萬美元，不派息。

【業績｜iPhone概念股】高偉電子去年多賺7成　不派息　資本開支飆升2.5倍

【09：57】內地促進工聯網醫療，網上醫療股逆市造好，其中平安好醫生 （01833） 升逾7%，京東健康 （06618） 升逾3%，阿里健康 （00241） 升逾4%。

【09：54】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近4%，低見51.55元。

【09：52】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 績前跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【騰訊700】外電傳李強到訪騰訊總部？　牽動172億資金掃高騰訊8%

【騰訊業績】騰訊績後獲券商唱好　遊戲收入料告別負增長、廣告變現能力續提高

【09：49】滙豐 （00005） 早段跌逾3%，渣打 （02888） 亦跌3%。

【09：49】電視廣播 （00511） 最新跌逾8%，低見9.96元。

【09：48】聯想 （00992） 股價續逆市造好，早段再升7%，破頂高見8.83元。

【09：35】【電視廣播511】tvb裁員5%　許濤發成本及資源管理優化方案　目標節省2.6億元年度營運支出

【09：21】騰訊 （00700） 逆市續升1%，滙豐 （00005） 跌逾2%，中移動 （00941） 績後跌逾1%，恒指低開129點，開報19919點，科指跌0.4%，報4182點。

【騰訊700】外電傳李強到訪騰訊總部？　牽動172億資金掃高騰訊8%

【業績│電訊股】中移動：去年多賺8%、料今年移動ARPU續升　末期息減9%至2.21元、股息率6.9厘

【09：13】期指開報19890點，跌148點。

【09：05】建溢集團 （00638） 今早復牌。

【08：49】【重卡股】濰柴分拆子公司濰柴雷沃A股上市　獲深交所受理

【08：26】騰訊 （00700） 「10送1」實物分派美團 （03690） 將於今日派送。

【08：26】招行 （03968） 、美團 （03690） 、中石化 （00386） 、小米 （01810） 等多隻股份今日公布業績。

【業績前瞻】美團3.24壓軸公布業績　放寬防疫料帶動外賣需求　同日騰訊實物分派添波動

【08：22】恒指黑期跌129點，報19893點，道指期貨升6點，報32325點。

【07：45】【Morning精點】耶倫拒絕保障所有存款？︱TVB「御用邪花」傅嘉莉1897萬購跑馬地豪宅

【07：45】港股ADR收報19847點，跌202點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.56元，較港收市價低1.14元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報375.83元，較港收市價高0.23元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.89元，較港收市價低1.31元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場憧憬聯儲局加息周期快見頂，加上地區性銀行股走高，帶動美股早段急升逾480點，納指亦一度升2.5%，不過，美國銀行股突然再展跌勢，道指突然蒸發高位跌水646點，倒跌165點，美國財政部長耶倫稱，美國政府準備在必要時對銀行存款採取進一步行動，止住大市跌勢，道指最終升75點或0.2%，收報32105點 ；納指升117點或1%，收報11787點；標指升11點或0.3%，收報3948點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點　美地區銀行股再跌　滙豐ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

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責任編輯︰梁浩碩

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