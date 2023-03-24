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【港股市況】滙豐ADR較港低2%　美團放榜兼騰訊實物分派　恒指黑期跌129點（不斷更新）

股市 08:31 2023/03/24

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港股市況不斷更新

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：26】騰訊 （00700） 「10送1」實物分派美團 （03690） 將於今日派送。

【08：26】招行 （03968） 、美團 （03690） 、中石化 （00386） 、小米 （01810） 等多隻股份今日公布業績。

【業績前瞻】美團3.24壓軸公布業績　放寬防疫料帶動外賣需求　同日騰訊實物分派添波動

【08：22】恒指黑期跌129點，報19893點，道指期貨升6點，報32325點。

【07：45】【Morning精點】耶倫拒絕保障所有存款？︱TVB「御用邪花」傅嘉莉1897萬購跑馬地豪宅

【07：45】港股ADR收報19847點，跌202點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.56元，較港收市價低1.14元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報375.83元，較港收市價高0.23元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.89元，較港收市價低1.31元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場憧憬聯儲局加息周期快見頂，加上地區性銀行股走高，帶動美股早段急升逾480點，納指亦一度升2.5%，不過，美國銀行股突然再展跌勢，道指突然蒸發高位跌水646點，倒跌165點，美國財政部長耶倫稱，美國政府準備在必要時對銀行存款採取進一步行動，止住大市跌勢，道指最終升75點或0.2%，收報32105點 ；納指升117點或1%，收報11787點；標指升11點或0.3%，收報3948點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點　美地區銀行股再跌　滙豐ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

石Sir一周前瞻及異動股
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責任編輯︰梁浩碩

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