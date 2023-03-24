【恒指夜期+ADR】夜期跌36點　美團ADR高港4%（不斷更新）

銀行股信心脆弱，拖累環球大市氣氛，滙豐倫敦股價一度退守50關，美股開市後，滙豐ADR稍見回穩，低港股收市價約2%。夜期跌幅亦收窄至36點。美團績優，ADR高港3.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 145.22 +3.6% 騰訊ADR 376.16 -0.2% 阿里巴巴美股 85.17 -0.2% 滙豐ADR 51.26 -1.7%

北水錄近62億淨流入 主力吸盈富騰訊恒生國指ETF

北水再度趁跌市大手買貨，全日吸資61.5億元，為兩周以來最多的一個交易日。資金集中買盈富基金（02800），錄得15.6億元淨流入，騰訊（00700）及恒生國指ETF（02828）亦分別有10.7及6.2億元淨流入；淨流出方面，中芯（00981）及中海油（00883）分別有2.1及1.5億元淨流出。

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滙豐跌近3% 美團績前偏軟 聯想升逾8%破頂 恒指跌133點又失二萬關

港股回吐，反覆跌逾百點，回落至二萬點關口樓下，恒指低開129點，早段跌215點後曾轉升，高見20118點，其後再度回落，恒指跌133點，收報19915點，成交1230.3億元。科指升0.6%，報4224點，騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 績前跌0.6%，滙豐 （00005） 跌近3%，聯想 （00992） 升逾8%破頂。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：37】夜期跌幅收窄至36點

【18：50】北水錄近62億淨流入，主力吸盈富騰訊恒生國指ETF，歐洲銀行業危機憂慮加劇，恒指夜期跌158點。

【16：10】騰訊 （00700） 升0.3%，美團 （03690） 績前跌0.6%，滙豐 （00005） 跌近3%，聯想 （00992） 升逾8%破頂，恒指跌133點，收報19915點，成交1230.3億元。科指升0.6%，報4224點。

【16：00】恒指U盤前跌120點，報19929點。

【15：47】亨鑫科技 （01085） 破頂高見6.15元後，尾市突插，破底低見1.72元，最新挫逾6成，報1.84元。

【15：46】【家族辦公室】滙豐私銀：超高淨值客戶對設立家族辦公室的興趣持續提升 香港可成為家族辦公室擴充業務的理想地

【15：34】創維 （00751） 績後下挫，尾市跌逾13%，低見3.44元。

【15：29】金山雲 （03896） 尾市升幅擴大至逾18%，高見3.64元，金山軟件 （03888） 升9%，破頂高見37.8元。

【15：25】港股尾市跌約155點，報19893點，科指升0.4%，報4215點。

【15：16】【氫能巴士】中集安瑞科料今年綠氫訂單翻倍、目前在手訂單約3億人幣 香港可成氫能經濟示範場景吸綠色資本

【15：09】美圖 （01357） 逆市升一成，高見2.98元。

【14：53】大市最新跌近200點，報19855點，跌194點，科指轉跌0.1%，報4193點。

【14：43】中芯國際 （00981） 跌幅曾擴大至逾5%，低見17.6元。

【14：37】【港股市況】滙豐跌2% 美團績前跌近2%、騰訊升幅收窄 恒指午後跌逾百點（不斷更新）

【14：34】招行 （03968） 公布業績前，股價跌逾2%，低見39.8元。

【14：18】藥明生物 （02269） 午後跌逾4%，低見48.4元。

【14：10】美團 （03690） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升0.5%，大市跌約137點，報19912點，科指升0.3%，報4209點。

【14：09】電視廣播 （00511） 跌幅擴至13%，低見9.37元。

【13：32】港股午後初段續於20000點關口爭持，恒指跌約59點，報19990點，科指升1.1%，報4244點。

【13：22】傳遞娛樂 （01326） 午後炒上升7成，高見0.14元，成交224萬元。

【13：21】ATMXJ個別發展，美團 （03690） 午後跌0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，騰訊 （00700） 升0.9%，小米 （01810） 升逾1%，京東 （09618） 升0.3%。

【13：09】中芯國際 （00981） 跌逾2%，華虹半導體 （01347） 跌0.9%。

【13：08】【瑞信危機】渣打溫拓思：瑞信AT1債減記影響深遠 渣打資本非常充足、極不可能向股東減少返還資本

【13：02】中興通訊 （00763） 跌近6%，低見24.35元。

【13：00】恒生指數午後初段跌約53點，報19996點。科指升1.1%，報4244點。騰訊 （00700） 升1%，滙豐 （00005） 跌逾3%，聯想 （00992） 升逾9%。

【12：53】【港交所修例】港交所推出新特專科技公司上市機制 將於3月31日生效

【12：21】【業績｜汽車經銷商】永達汽車去年淨利潤跌42.5% 末期息派0.292元人幣

【12：20】【業績｜啤酒股】華潤啤酒全年少賺5.3%、派末期息0.302元人幣不變 績前升2%曾破頂

【12：02】【家族辦公室】港府公布發展家族辦公室業務政策宣言 涵蓋8大政策措施

【12：00】恒指半日跌42點，報20007點，成交661.6億元。科指升1.3%，報4253點。騰訊 （00700） 續升逾1%，美團 （03690） 績前無升跌，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾3%。聯想 （00992） 再升一成破頂，為表現最好藍籌，網上醫療股造好，平安好醫生 （01833） 升7%。

【11：40】恒指中午收市前，跌幅收窄至10點，報20039點，科指升1.6%，報4265點。

【11：33】【中港市場】郭樹清會見滙豐CEO祈耀年 歡迎滙豐在華擴大投資

【11：31】內地股市半日個別發展，上證跌0.5%，深證升0.2%，創業板指升0.4%。

【11：26】港交所 （00388） 逆市向好，升0.6%高見345元。

【港交所旗下】LME：已檢查所有袋裝鎳、沒有發現更多石頭 周一仍有望重啟亞洲時段交易

【11：14】百度 （09888） 逆市向上，升幅擴大至逾5%，高見158.9元。

【11：09】恒指跌幅收窄至約50點，觸20000點，科指升近1%，報4240點。

【11：02】聯想 （00992） 逆市造好，股價一度升逾一成，破頂高見8.96元。

【10：54】創維 （00751） 績後曾挫逾一成，低見3.55元，最新仍跌逾6%。創維全年純利8.3億元人民幣，按年跌49.4%，不派末期息。

【10：49】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 分別跌逾3%，恒生 （00011） 跌逾1%，東亞 （00023） 跌近2%，中銀香港 （02388） 跌0.2%。

【10：42】國際油價止跌，三桶油向下，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別跌3%，中海油 （00883） 跌2%。

【10：34】騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%報377.2元，今早曾升逾3%高見387.4元。

【10：29】大市最新跌約100點，回落至20000點樓下。

【10：24】中煤能源 （01898） 績後跌7%，低見6元。中煤能源去年純利升近3成至197.2億元人民幣，末期息每股0.413元，升37.2%。

【業績｜煤炭股】中煤能源末期息增至0.413元人幣 去年多賺近3成 周息率4.6厘

【10：21】中移動 （00941） 績後向下，最新跌逾2%，低見62.05元，聯通 （00762） 、中電信 （00728） 分別跌逾1%。

【10：18】大市再度轉跌。恒指跌約39點，報20010點，科指升1.2%，報4251點。

【10：16】此前發盈警的超媒體 （00072） 股價續挫近15%，跌穿1元，低見0.92元。

【10：15】中國石墨 （02237） 全年純利7898.2萬元人民幣，按年升48.1%，末期股息每股1.6港仙，中國石墨股價績後挫逾16%，低見1.2元。

【10：13】中國電力 （02380） 績後造好，股價升逾3%，高見3.33元。

【業績｜電力股】中國電力去年轉賺24.8億人幣 收入增23.2%、總售電量增7.5%

【10：09】百度 （09888） 升逾4%，高見158.6元。

【10：06】大市最新轉升約45點，報20095點，騰訊 （00700） 升近3%領市，科指升2%，報4284點。

【10：00】金山軟件 （03888） 股價逆市再升逾8%，破頂高見37.8元。金山雲 （03896） 升近12%，高見3.43元。

【09：59】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見383.6元。

【09：58】高偉電子 （01415） 績後升一成，破頂高見19.46元。iPhone概念股高偉電子去年多賺69.3%，至8,430.5萬美元，不派息。

【業績｜iPhone概念股】高偉電子去年多賺7成 不派息 資本開支飆升2.5倍

【09：57】內地促進工聯網醫療，網上醫療股逆市造好，其中平安好醫生 （01833） 升逾7%，京東健康 （06618） 升逾3%，阿里健康 （00241） 升逾4%。

【09：54】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近4%，低見51.55元。

【09：52】ATM個別發展，其中騰訊 （00700） 升0.9%，美團 （03690） 績前跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【騰訊700】外電傳李強到訪騰訊總部？ 牽動172億資金掃高騰訊8%

【騰訊業績】騰訊績後獲券商唱好 遊戲收入料告別負增長、廣告變現能力續提高

【09：49】滙豐 （00005） 早段跌逾3%，渣打 （02888） 亦跌3%。

【09：49】電視廣播 （00511） 最新跌逾8%，低見9.96元。

【09：48】聯想 （00992） 股價續逆市造好，早段再升7%，破頂高見8.83元。

【09：35】【電視廣播511】tvb裁員5% 許濤發成本及資源管理優化方案 目標節省2.6億元年度營運支出

【09：21】騰訊 （00700） 逆市續升1%，滙豐 （00005） 跌逾2%，中移動 （00941） 績後跌逾1%，恒指低開129點，開報19919點，科指跌0.4%，報4182點。

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【業績│電訊股】中移動：去年多賺8%、料今年移動ARPU續升 末期息減9%至2.21元、股息率6.9厘

【09：13】期指開報19890點，跌148點。

【09：05】建溢集團 （00638） 今早復牌。

【08：49】【重卡股】濰柴分拆子公司濰柴雷沃A股上市 獲深交所受理

【08：26】騰訊 （00700） 「10送1」實物分派美團 （03690） 將於今日派送。

【08：26】招行 （03968） 、美團 （03690） 、中石化 （00386） 、小米 （01810） 等多隻股份今日公布業績。

【業績前瞻】美團3.24壓軸公布業績 放寬防疫料帶動外賣需求 同日騰訊實物分派添波動

【08：22】恒指黑期跌129點，報19893點，道指期貨升6點，報32325點。

【07：45】【Morning精點】耶倫拒絕保障所有存款？︱TVB「御用邪花」傅嘉莉1897萬購跑馬地豪宅

【07：45】港股ADR收報19847點，跌202點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報52.56元，較港收市價低1.14元或2.1%。騰訊 （00700） ADR折合報375.83元，較港收市價高0.23元或近0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.89元，較港收市價低1.31元或1.5%。

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【07：30】市場憧憬聯儲局加息周期快見頂，加上地區性銀行股走高，帶動美股早段急升逾480點，納指亦一度升2.5%，不過，美國銀行股突然再展跌勢，道指突然蒸發高位跌水646點，倒跌165點，美國財政部長耶倫稱，美國政府準備在必要時對銀行存款採取進一步行動，止住大市跌勢，道指最終升75點或0.2%，收報32105點 ；納指升117點或1%，收報11787點；標指升11點或0.3%，收報3948點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點 美地區銀行股再跌 滙豐ADR低港2%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】青島啤酒股份、中國中鐵、中國交通建設

責任編輯︰梁浩碩