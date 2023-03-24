▲ 【沽空報告】Block遭沽空機構興登堡狙擊 假扮特朗普、馬斯克成功開戶 股價大跌15%

在沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）狙擊亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）旗下能源和基礎設施集團Adani Group後，其槍頭又轉向Twitter和Square聯合創始人Jack Dorsey旗下的支付平台Block（美：SQ）。

Block股價盤中時段裂口大瀉14.8%，報61.88美元。

興登堡發表報告表示，經過為期2年的調查，Block有系統地利用了它聲稱要幫助的人口統計數據。該機構表示，Block的現金應用程序在為「無銀行賬戶」客戶服務方面發展迅速。而這些沒有銀行賬戶的客戶參與了犯罪或非法活動。

興登堡又與多名Block前僱員進行了交談，他們描述了內部擔憂是如何被壓制的，用戶的擔憂是如何被忽視的，即使據稱「犯罪活動和欺詐在其平台上猖獗」，甚至有來自管理層的壓力導致促進了一種無視反洗黑錢 （AML） 和了解你的客戶 （KYC） 法律的模式。

假扮特朗普馬斯克成功開戶

興登堡還聲稱Cash App的合規程序存在缺陷，並提到公司似乎是通過戰略性地無視反洗錢 （AML） 規則來擴大Cash App的用戶群。

為了驗證這一理論，興登堡以美國前總統特朗普和Tesla（美：TSLA）首席執行官馬斯克（Elon Musk）的名義開設了賬戶，然後用顯然是虛假的特朗普賬戶訂購了一張Cash Card，以檢查Cash App的合規性是否會出現問題。隨之而來的是，印有特朗普名字的卡片「很快」就寄到了。

報告表示，據前僱員估計，他們審查的賬戶中有40%至75%是虛假的、涉及欺詐的，或者是與單個個人相關的額外賬戶。

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編輯：姚卓然