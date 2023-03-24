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【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon黑山被捕　試圖持假旅遊證件逃往杜拜

股市 08:02 2023/03/24

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【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon黑山被捕　試圖持假旅遊證件逃往杜拜

Terraform Labss聯合創始人權道亨（Do Kwon）於黑山（Montenegro）被捕，並遭美國提起欺詐指控。美國證券交易委員會（SEC）此前起訴權道亨及Terraform Labs，目前尚不清楚他是否應美國當局要求被捕，韓國亦以違反證券法為由對他發出過逮捕令。

美證交會起訴穩定幣Terra創始人Do Kwon　涉嫌證券欺詐，詳情請看︰【下一頁】

黑山共和國內務部聲明表示，權道亨試圖持偽造哥斯達黎加旅行證件飛往杜拜時，與Hon Chang Joon在波德戈里察（Podgorica）被拘留。當局表示，二人還攜帶比利時及韓國旅行證件，而國際刑警組織證實其比利時護照為偽造。內務部還稱，警方從二人身上繳獲3台筆記型電腦及5部手機。

去年5月權道亨幫助創建的穩定幣TerraUSD及Luna突然暴跌，事件引發加密貨幣市場大規模恐慌。

【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

責任編輯︰梁浩碩

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