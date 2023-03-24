▲ 【中美科技戰】TikTok周受資單刀赴會 力敵美國會兩黨議員圍攻

TikTok CEO 周受資出席美國眾議院聽證會，遭到兩黨議員的敵意質詢，他的回答屢屢遭到議員打斷，周受資表示，TikTok 獨立於其位於北京擁有者，該平台總部亦位於新加坡和洛杉磯。周受資指出，「最低限度是，這是美國人數據、在美國本土、營運於美國公司、並由美國人監督。」

民主黨眾議員Lisa Blunt Rochester表示，「我們來這裏是希望聽到一些可以減輕我們擔憂的行動，到目前為止，你所說的一切都沒有讓我放心。 坦率地說，我認為你的證詞給我提出的問題多於答案。」

報道指，他不能明確地說字節跳動的員工都無法訪問這些數據，而是說「沒有看到任何證據表明」這種情況正在發生。

俄亥俄州眾議員Bob Latta 問周受資「yes or no」 中國員工包括工程師在內，是否可以訪問美國用戶數據？周受資答，這是一個複雜的話題，議員即哄堂大笑。

報道指，周受資對其他「yes or no」 問題亦無完全否認。當被問題TikTok是否中國公司，他回應指，「這不是我們的看法」；當被問及字節跳動員工能否訪問美國用戶數據時，「我沒有看到任何證據」。

當佛羅里達州眾議員Neal Dunn問及中國是否可以使用 TikTok 監視美國人時，周受資回答「No」，議員舉福布斯文章關於字節跳動員工訪問美國數據時，周受資回答，「我不認為間諜是正確描述」，再引起在場議員竊竊私語。

周受資的回答，屢被提醒已經宣誓，側面反映議員對其言論的不信任。

有議員指，周受資為緩解議員們對中國影響力的擔憂，曾經計畫斥資15億美元投資美國的一個數據安全措施，但這個提案已被美國政府官員否決，他們要求字節跳動出售TikTok股權，否則該APP將面臨美國禁令。

周受資說，這些報道只是「猜測」，公司「與政府的對話仍在進行」，TikTok隔離和保護美國用戶數據的努力「一直沒有減弱」。

美國對外投資委員會（Cfius）對數據安全提出了一般性警告，聲明指出，「一般而言，Cfius不對交易發表評論。總的來說，一些交易可能會帶來數據安全風險，包括使外國人或政府可以訪問大量美國人的敏感個人數據，以及訪問智慧財產權、源代碼或其他潛在敏感信息。」

印第安納州共和黨議員Greg Pence拍枱說：「這是我們舉行的第32次關於隱私權和科技巨頭的聽證會。」他一面手指著周受資，一面大聲問TikTok從收集他的孩子、孫子和鄰居的數據中賺了多少錢。

周受資回答，「我尊重並理解你的觀點，」 他堅稱大多數人對TikTok都體驗良好。

記者：譚志偉

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