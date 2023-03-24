▲ 【銀行危機】耶倫再轉軚稱必要時保存款 反遭議員批評益大銀行

美國財政部長耶倫周四於眾議院撥款小組表示，如有需要，未來可能部署更多有如支持矽谷銀行及Signature銀行客戶的緊急措施，「我們使用重要工具來快速防止問題擴散，這些工具我們可再次使用」，耶倫補充指，會採取強力的行動保障美國存款安全。

耶倫發表證詞之際，銀行股在周三及周四急跌，市場越來越擔心矽谷銀行倒閉後，經歷大量撤資的中小型地區銀行再遭遇擠提時，聯邦政府是否準備支持這些銀行。

不過，美國國會議員批評耶倫，為矽谷銀行及Signature銀行提供全數存款保障後，無疑是助長大型銀行因為有拯救措施，而為生意冒更大的風險。

耶倫周三在國會上表示，在未有國會授權下，不會考慮保障所有存款，導至銀行股在周三急跌。銀行股在周四繼續跌，耶倫周四轉軚，在國會上表示，財政部仍會有緊急行動，以防止危機擴散，以及保持大規模的金融穩定。

耶倫上周的言論則指，只有會造成系統性風險，以及重大經濟和金融後果，才會保障所有存款。

事實上，在緊急危機以外，政府行政部門對美國銀行存款保險，幾乎沒有控制權，因為限制是由國會設定的，現時存保制保險上限是25萬美元，是開始於2010年金融改革。在疫情期間，國會亦曾耶消存保金額上限，以避免擠提。

到目前為止，只有少數民主黨人公開建議國會考慮在矽谷銀行倒閉後，提高存款保障限額；而主和黨人則主張反對任何加息，使提高存款保障上限很難在共和黨掌控的眾議院會獲得支持通過。

記者：譚志偉