實踐京港兩地WEB 3.0 科創大計

國家全力推行WEB 3.0，香港和內地各種優勢必須充分發揮，共同建立具有國際化特色的產業體系，面向全球。我早前前往北京，與中關村多媒體創意產業園簽署了合作備忘協議，我們將深度發掘更多產業之可能性，共同在學術上、產業實踐、市場主導、國內外互動等融合，加速形成國際級創新產業體系。

創造這京港兩地WEB 3.0的產業創新、生態模式、人才、資源交流的新經濟場景，首先要資源共享，科研資料、人才結合和互補；二、創建線上線下交流平台和基地，讓各地科研人員交流、以至形成企業發展生態，一站式達到使用群眾，由京港兩地推進至全國及國際；三、創建元宇宙展覽場館，以我們的人工智能（AI）科技、裸視3D屏幕和不同技術來建造沉浸式實體體驗區域，共同推動和實踐元宇宙應用；最後，也要積極推行綠色企業文化：企業ESG（企業環境保護、社會責任和企業管治） 之可持續發展產業，和實踐減碳的項目，成就更健康的科技產業企業，讓國家與全世界睇齊。

我亦歡迎和各香港企業交流，一起創建更完善、具有中國特色的科技商業國。電郵： info@xbe.com

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作者簡介：

李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com