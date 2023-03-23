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【AAPL】蘋果據報計劃在電影製作每年花費10億美元　打入電影院

股市 23:20 2023/03/23

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蘋果據報計劃在電影製作每年花費10億美元　打入電影院

蘋果（美：AAPL）據報計劃每年花費10億美元在電影製作上，並在電影院上放映。外電引述消息人士指，蘋果有意提升在荷里活的知名度，吸引消費者訂閱串流媒體服務。

消息人士指，蘋果已接洽電影製片公司合作發行數部在影院上映的電影，而未來還有更多。據指，潛在發行片單包括《花月殺手（Killers of the Flower Moon）》、《阿吉爾（Argylle）》及《拿破崙（Napoleon）》。蘋果發言人拒絕回應。

蘋果在過去幾年相比， 在電影上的投資顯著增加。以前大部份蘋果的原創電影不是在串流服務上獨家，就是在有限的電影院上映。

消息人士指，蘋果誓言將電影在數千間電影院上映至少一個月，但該計劃仍未最終敲定。

蘋果視電影院為其TV+串流服務建立市場知名度的方式。Apple TV+預期將有200萬至400萬訂閱數，低於Netflix及Disney+。

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編輯：袁諾曦

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