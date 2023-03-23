【業績｜電力股】中國電力去年轉賺24.8億人幣　收入增23.2%、總售電量增7.5%

▲ 【業績｜電力股】中國電力去年轉賺24.8億 收入增23.2%、總售電量增7.5%

中國電力 （02380） 公布去年業務，營收436.89億元（人民幣，下同），按年增23.2%；純利24.81億元，2021年蝕3.91億元；派末期息0.11元，按年增120%。

去年中國電力總發電量約1.13億兆瓦時，按年增7.6%；總售電量約1.08億兆瓦時，按年增7.5%。

中國電力去年純利轉正，主要是由於光伏發電產生的收入及經營利潤大幅上升，以及收購新能源公司及部分出售煤電企業股權而產生的收益。

年内 ，中國電力風電及光伏發電的合併裝機容量分別增加3,046.0兆瓦及1,984.3兆瓦，而煤電則減少2,760.0兆瓦，清潔能源佔合併裝機容量總額比重與上年度比較淨增加12.78個百分點，截至去年應，清潔能源佔比合併裝機容量總額約64.94%。

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記者：李哲毅