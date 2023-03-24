  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）

股市 16:21 2023/03/24

分享：

分享：

【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案

HSBC匯豐控股 （00005） 周四（23日）正式發出股東周年大會（AGM）通告，稱將於5月5日在英國伯明翰舉行AGM，通告提到，AGM亦將處理由人稱「Ken Sir」的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案，HSBC匯豐控股董事會在通告建議股東投票反對。

呂宇健：取得階段性成果

滙豐股東平安資管有關負責人表示，注意到這些議案的內容，將認真研究這些議案，公司將支持任何有利於滙豐業績改善及價值提升的建議。

呂宇健在facebook回應稱，一班小股東動用數百萬元，終於取得階段性成果，現在全體小股東終於也可以在公平、公開和公正的環境下自由表達個人意願，至於下一步可以走多遠，就取決於所有小股東。

特別決議案須至少四分之三票數贊成方可通過

呂宇健近月屢次出招，要求HSBC匯豐控股分拆亞洲業務，並召集百名股東擬周年大會提請分拆，實施穩定股息政策等。今次呂宇健成功提出兩項特別決議案，分別是：

1）「策略檢討」，動議滙豐制定、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結 構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值

2）「股息政策」， 動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠 的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派 股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）

特別決議案則須有至少四分之三票數贊成方可通過。對於呂宇健為首提出的兩項特別決議案，HSBC滙豐控股董事會同樣以「議案不符合本公司及其股東的整體最佳利益」，並一致建議股東投票反對。

（第二版加入平保及呂宇健回應）

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐據報任命Patrick George為資本市場和證券服務主管

【HSBC滙豐】滙豐據報任命Patrick George為資本市場和證券服務主管

記者：李哲毅

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

港股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜汽車經銷商】永達汽車倒升3%收市　去年淨利潤跌42.5% 　末期息派0.292元人幣

下一篇文章

【業績｜油服股】中海油服料今年收入及利潤均錄雙位數增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點　美地區銀行股再跌　滙豐ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌166點　美地區銀行股再跌　滙豐ADR低港2%（不斷更新）
【最優惠利率】滙豐恒生中銀香港最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘　經絡：本港加息周期近尾聲
【最優惠利率】滙豐恒生中銀香港最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘　經絡：本港加息周期近尾聲
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【業績│電訊股】中移動跌1% 　去年多賺8%、料今年移動ARPU續升　末期息減9%至2.21元
【業績│電訊股】中移動跌1% 　去年多賺8%、料今年移動ARPU續升　末期息減9%至2.21元
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升25點、納指期貨升5點（不斷更新）
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨升25點、納指期貨升5點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款