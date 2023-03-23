▲ 【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告 建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案

HSBC匯豐控股 （00005） 周四（23日）正式發出股東周年大會（AGM）通告，稱將於5月5日在英國伯明翰舉行AGM，通告提到，AGM亦將處理由人稱「Ken Sir」的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案，HSBC匯豐控股董事會在通告建議股東投票反對。

呂宇健近月屢次出招，要求HSBC匯豐控股分拆亞洲業務，並召集百名股東擬周年大會提請分拆，實施穩定股息政策等。今次呂宇健成功提出兩項特別決議案，分別是：

1）「策略檢討」，動議滙豐制定、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結 構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值 2）「股息政策」， 動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠 的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派 股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）

特別決議案則須有至少四分之三票數贊成方可通過。對於呂宇健為首提出的兩項特別決議案，HSBC滙豐控股董事會同樣以「議案不符合本公司及其股東的整體最佳利益」，並一致建議股東投票反對。

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記者：李哲毅