【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星

為了紀念一代巨星張國榮先生（「哥哥」），港鐵公司（00066）聯同《美紙》雜誌，由即日 （3月23日)至4月6日，在港鐵香港站為乘客呈獻《你在我心張國榮20年創作展》。透過張國榮先生生前好友及「哥」迷分享與他有關的珍藏和回憶、多位本地藝術家繪畫的插畫，以及特別製作「哥哥」的1比1半胸雕像，在他逝世二十周年的日子細意緬懷與他的緣份，並向這位香港流行樂壇和影壇傳奇致敬。



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展覽中的超過40件展品帶領乘客回顧張國榮先生的音樂及演藝之旅，娓娓細訴「哥哥」留下的動人魅力及溫馨故事。當中不少珍藏品來自曾與張國榮先生合作的名人，包括藝人及作詞人林敏驄、導演谷德昭、關錦鵬和文雋、設計師陳幼堅、美術指導文念中和服裝設計師吳里璐，以及多年來一直支持的「哥」迷們。各名人亦接受訪談，講述與「哥哥」的生前點滴或細說與他刻骨銘心的故事。珍藏展品中更包括由「哥哥」主演、並於多個地鐵站拍攝的經典電影《緣份》(1982年) 的紀念特刊。

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除了紙品回憶，創作展更展示了A super crazy Monster Director 葛民輝聯乘牛大米總創作的張國榮1比1半胸雕像，捕捉其溫柔面容和優雅氣質。乘客亦可在展覽中欣賞十一位本地藝術家包括阮大勇、Harvey Chan、甘小文、Cuson Lo、Paul Lung、Man僧、塵阿力、Pen So、Tom Wong、Terence Choi及Isaac Spellman巫男，透過他們精煉的繪畫才華，特別創作了一系列他們眼中的張國榮插畫作品，向「哥哥」致敬。



當中，藝術家Cuson Lo和Tom Wong更創作了多幅以「哥哥」的音樂和電影為靈感的插畫，這些插畫除了在香港站的展覽中展出，更以大型海報方式展示在多個港鐵站，讓「哥」迷們和乘客在旅程有更多機會接觸「哥哥」的風采。



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港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示：「港鐵公司很高興與《美紙》合作舉辦是次展覽，張國榮先生透過其許多觸動人心的歌曲及經典電影，留給我們永恆記憶。在他逝世二十周年的日子，我們希望透過是次展覽和個別車站的大型藝術紀念海報，與大家一起尋覓他在音樂和電影界的舊日動人故事，向張國榮先生致敬。」



《你在我心張國榮20年創作展》

開放日期：2023年2月23日至4月6日

地點： 港鐵香港站 (已付車費區域近 C 出入口)

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責任編輯：陳詠妍