【宏觀術數@iM網欄】 春分過後留意 水星逆行遇上天囷星

春分節剛在這周過去，意味着春天匆匆悄然流逝過半。慶幸今春本港氣候相當怡人，接連多天清涼晴朗的好天氣，適合行山郊遊既可享受春意欣欣向榮的氣機，筆者又可於元運更替前靜靜回首八運山川龍脈…

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現實繁忙社會則誠如筆者月前所言，干支曆二月乙卯月本屬干支同氣，木氣旺盛過剛遇金易折，卯年天災「密碼」影響底下，3月份各地天災和嚴重交通意外不少，而金融市場也歷數番波動算是有點驚心動魄的一個月。上周瑞信風波雖然最終以迅速出售給瑞銀暫時造一段落，也曾引起市場一番波動。有關「春分節」天星盤分析，讀者們有興趣可參考以往文章，其中本港星盤要留心春分星盤木星、太陽和天王星組合帶來沖激和革新氣象。若果整體流年來說下一個天災意外較多月份為9月份，外出也宜小心為尚，特別是中土東或東北更宜留意，例如日本和台灣一帶，除了應卯了天災組合外，參考歷史一百年前1923年也發生過日本關東大地震呢！

▲ 春分節星空模擬圖（近金牛和白羊座）

流年癸干 大起大落

由於今年流年破軍化祿兼貪狼化忌，本身屬於「大起大落、東作西成」格局，加上處於元運末年波幅每每更大，較有利於能掌握上落市者或許獲利更豐。西曆4月5日清明節後，干支曆進入丙辰月三月，太陰曆則仍在閏二月十五月月圓（望）日。斗數四化星開始丙干入氣，漸次變成天同化祿和廉貞化忌所取代。熟悉斗數朋友都知道，廉貞和流年忌星貪狼在星盤中屬於對星，常於緊密互動力量加強。根據星情分析，接續的4月和5月份市場波動會較大，並容易產生損失，術數上意義便是損失的人多於獲利者。波動大其實不一定是壞事，如何掌握進退之機，又或趁低吸納有實力股份長線也未始不可獲益。

不過，若果是涉及博彩、娛樂、飲食、消費等相關行業，受到不良影響會較大。若果以區域來說，3月底至4月一段時間，由於月北交點正會合金星對美國市場影響特別吃緊，基本格局對經濟並不算差，可望於未來有較佳表現，但就宜留意政府主要官員和政策突然變化所帶來的短期波動，長遠來說，也符合破軍星橫發橫破，利於波動變化中大起大落成王敗寇。

特別值得留意4月20日水星於金牛座逆行，由於這次水星逆行是和天王星會合的，加強了開始前幾天易產生系統或通訊問題，或因市場消息而招致波動都是值得留意的。由於水星故然和通訊有關，天王星和科技創新或新興事物有關，特別對科技和虛擬貨弊等投資都稍為不利的。水星和交通亦有關連亦對航運、航空等事業帶來麻煩，屆時若果到該地遊行或出差，最好也避開逆行開始前後幾天，以免遇上延誤為上算。再詳細演繹水星逆行開始時天王星和水星於黃道星盤是和鯨魚座恒星天囷星會，天囷星於中國古代星占代表天上的倉庫或國庫，《開元占經》提到：「天囷十三星，在胃南，倉廩之屬也，主給御糧也。」故此，糧食和國庫問題很可能會是其時新聞焦點所在。

▲ 4月21日水星逆行會合鯨魚座天囷星示意圖

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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