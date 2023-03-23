  • 24°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 01:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊業績】騰訊績後獲券商唱好　遊戲收入料告別負增長、廣告變現能力續提高

股市 22:26 2023/03/23

分享：

分享：

【騰訊業績】騰訊績後獲券商唱好　遊戲收入料告別負增長、廣告變現能力續提高

內地科網巨頭騰訊 （00700） 公布上季成績表後，獲多間券商唱好兼上調目標價，股價抽升8.2%，綜合市場分析，騰訊遊戲收入料呈現積極勢頭，廣告變現能力提高，預計騰訊未來數季實現更強勁增長。

騰訊業績新聞

騰訊管理層：第4季遊戲流水已見上漲　今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

騰訊上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣

摩通發表報告，將騰訊目標價由410元上調至430元，維持 「增持」評級。摩通指出，騰訊內地數碼娛樂業務趨成熟及無可避免地放緩，而國際遊戲、廣告業務、金融科技、雲服務成為長遠增長動力。摩通又料，騰訊網絡遊戲穩健增長，原因監管環境有助新遊戲發布及主要遊戲變現。

中金維持騰訊475元目標價及「跑贏行業」評級。中金預計，騰訊首季遊戲收入將告別負增長，全年增速有望達到10%。中金提到，視頻號仍處變現早期階段，包括廣告、電商、直播等，認為朋友圈、廣告聯盟、公眾號等將進一步盤活視頻號商業化變現潛力，實現協同發展。中金預計騰訊全年廣告收入同比增長18%。

花旗認為，中國宏觀環境逐步改善，加上監管政策正常化，以及騰訊廣告變現能力改善，以及遊戲、金融科技和雲服務復甦的多重增長驅動之下，騰訊有望未來數季度實現更強勁及可持續的增長前景。花旗將騰訊目標價由496元上調至520元，維持買入評級，並將騰訊穩健執行力、具彈性商業模式及對股東回報承諾視為經過驗證的投資論點。

市場關注科網巨企人工智能AI發展，富瑞認為，生成式AI可用於微信和QQ等旗艦產品，並被管理層強調為成長倍增器。富瑞又提到，騰訊海外遊戲市場增長潛力巨大，另外微信視頻號變現處於早期階段。

富瑞預計，騰訊金融科技業務佣金率保持穩定，增值服務可為商家帶來價值增長，看好騰訊專注於與金融機構，合作發展貸款、財富管理和保險等。富瑞預期，騰訊雲業務調整基本結束，產品組合將更注重高利潤及增值業務。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署


相關文章：

【遊戲版號】內地3月批出86款國產遊戲版號　騰訊、網易再有份

【騰訊700】騰訊績後造好升逾6%　逾千沽盤排隊370元出貨先行獲利

港股 騰訊控股（00700）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】憧憬加息周期見頂　道指漲逾400點　納指升2.3% 現貨金觸1990美元（不斷更新）
【美股市況】憧憬加息周期見頂　道指漲逾400點　納指升2.3% 現貨金觸1990美元（不斷更新）
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【恒指夜期+ADR】中概股急漲5%　夜期再升107點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股急漲5%　夜期再升107點（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款