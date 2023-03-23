▲ 【騰訊業績】騰訊績後獲券商唱好 遊戲收入料告別負增長、廣告變現能力績提高

內地科網巨頭騰訊 （00700） 公布上季成績表後，獲多間券商唱好兼上調目標價，股價抽升8.2%，綜合市場分析，騰訊遊戲收入料呈現積極勢頭，廣告變現能力提高，預計騰訊未來數季實現更強勁增長。

騰訊業績新聞

騰訊管理層：第4季遊戲流水已見上漲 今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

騰訊上季營收增1% 經調整淨利297.11億人幣

摩通發表報告，將騰訊目標價由410元上調至430元，維持 「增持」評級。摩通指出，騰訊內地數碼娛樂業務趨成熟及無可避免地放緩，而國際遊戲、廣告業務、金融科技、雲服務成為長遠增長動力。摩通又料，騰訊網絡遊戲穩健增長，原因監管環境有助新遊戲發布及主要遊戲變現。

中金維持騰訊475元目標價及「跑贏行業」評級。中金預計，騰訊首季遊戲收入將告別負增長，全年增速有望達到10%。中金提到，視頻號仍處變現早期階段，包括廣告、電商、直播等，認為朋友圈、廣告聯盟、公眾號等將進一步盤活視頻號商業化變現潛力，實現協同發展。中金預計騰訊全年廣告收入同比增長18%。

花旗認為，中國宏觀環境逐步改善，加上監管政策正常化，以及騰訊廣告變現能力改善，以及遊戲、金融科技和雲服務復甦的多重增長驅動之下，騰訊有望未來數季度實現更強勁及可持續的增長前景。花旗將騰訊目標價由496元上調至520元，維持買入評級，並將騰訊穩健執行力、具彈性商業模式及對股東回報承諾視為經過驗證的投資論點。

市場關注科網巨企人工智能AI發展，富瑞認為，生成式AI可用於微信和QQ等旗艦產品，並被管理層強調為成長倍增器。富瑞又提到，騰訊海外遊戲市場增長潛力巨大，另外微信視頻號變現處於早期階段。

富瑞預計，騰訊金融科技業務佣金率保持穩定，增值服務可為商家帶來價值增長，看好騰訊專注於與金融機構，合作發展貸款、財富管理和保險等。富瑞預期，騰訊雲業務調整基本結束，產品組合將更注重高利潤及增值業務。

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