【業績｜iPhone概念股】高偉電子抽升11%創上市高　去年多賺7成　不派息　資本開支飆升2.5倍

▲ 【業績｜iPhone概念股】高偉電子去年多賺4成 不派息

iPhone概念股高偉電子 （01415） 公布業績，去年收入按年增39.7%至11.2億美元，純利按年升69.3%至8,430.5萬美元，不派息。

高偉電子周五（24日）抽升11%，報19.42元，創上市高。

期内，資本開支（即花費於購買物業、廠房及設備及無形資產的現金付款）為約9270萬美元，按年升2.52倍，主要透過營運現金流量撥付。公司指，資本開支增加主要反映購買額外機器及設備，以生產更精密的倒裝芯片相機模組。

展望2023財年，高偉電子指，由於智能駕駛、擴增實境（Augmented Reality，AR）、虛擬實境（Virtual Reality，VR）等新領域的發展未受到經濟下行影響，持續看好光學行業的新技術、新應用所帶來的商機，將延續2022財政年度的發展；未來繼續加大研發投入、推動生產工藝創新、加速自動化導入，以進一步提升對客戶附加價值。

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記者：伍鍵文