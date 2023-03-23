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【業績｜珠寶股】周生生去年少賺近三成　末期息15仙　料今年分店淨增100家

股市 21:53 2023/03/23

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周生生去年少賺近三成　末期息15仙　料今年分店淨增100家

周生生 （00116） 去年純利按年跌29.7%至4.5億元，以持續經營業務計的純利跌35%至4.9億元。周生生擬派末期息15仙，按年跌46.4%，全年派息30仙，按年跌28.6%，派息比率約45%。

隨疫情過去及經濟重啟，周生生指，香港和澳門以及中國大陸於今年1月至3月15日期間的銷售分別按年增長約89%和26%。另外，集團預計今年淨增加分店數目約為100家。

去年港澳同店銷售升8%　惟內地跌5%

去年營業額按年跌6.5%至205.6億元。其中，零售方面營業額跌1%至197.5億元，內地市場佔近七成，港澳佔約29%，台灣佔僅1%。

期內，香港和澳門的黃金飾品銷售增長15%，鑲嵌珠寶增長7%，但鐘錶銷售下跌 13%，故珠寶及鐘錶總銷售按年增長8%，港澳市場整體的同店銷售按年升8%。

內地去年同店銷售跌5%，其中，由於鑲嵌珠寶市場持續疲弱，尤其是高單價鑽石飾品，導致鑲嵌珠寶的同店銷售跌21%。

至於台灣，去年銷售增長22%，主因有序的分店擴張策略和同店銷售增長改善。

周生生門店淨增105間

至於綫上銷售，去年港澳台及其他的銷售按年升75%至2.3億元，內地的增長則為22%至26.7億元。

截至去年底，周生生共有977間店，按年淨增105間。在內地，「周生生」品牌的門店有697間，按年淨增62間，在香港則淨增1間至45間。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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編輯：袁諾曦

港股 周生生（00116）
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