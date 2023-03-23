附全新裝修及全新電器　同區分支家庭830萬買水藍‧天岸

中原地產王英堂表示，大市向好，買家入市心態正面。東涌水藍‧天岸6座高層F室，實用面積549平方呎，兩房間隔。享內園及山景，開價950萬元。由於單位附帶全新裝修，所有電器亦全新，同區分支家庭見可省裝修預算及即買即住，兩日內「翻睇」後即決定承接，業主被買家誠意打動，最終減至830萬元成交，折合實用呎價15,118元。

王英堂指，原業主於2008年8月以330.3萬元一手買入單位，持貨將近15年，帳面獲利499.7萬元，升值1.5倍。

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