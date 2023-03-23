【業績速報】中海物業去年賺12.7億 按年升29.4% 全年派息每股12仙 同比增長33.3%

中海物業（02669）公布，截至去年12月底止，全年純利12.7億元，按年增長29.4%；收入126.7億元，按年增長34.4%；末期息每股8仙，全年共派息12仙，按年大增33.3%。

公司表示，目前在管物業項目1,643個，服務面積接近3.2億平方米。期內物業管理服務收益按年增加42.9%，至94.5億元，增幅主要來自於包幹制合同中在管面積的上升；香港社區隔離設施等管理帶來的額外收益，惟升幅受於過往十二個月內人民幣貶值的影響而有所抑制。

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新增合約包括成都中海錦江城、深圳觀山苑、廣州發展中心、廣州萬博商務區德舜大廈、東莞松山湖生產調度中心及附屬樓、蘇州紫瑯公園、深圳西麗公園、西安幸福林帶、北京協和醫院西單院區、蘇州南通市第一人民醫院等，亦進軍「物業城市」項目。

在港澳地區連續中標香港警察總部大樓、中國海關總署香港華海大廈等項目，提供物業管理服務，並伸延至醫院管理局轄下超過50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓。

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記者：李兆明