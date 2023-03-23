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【業績速報】中海物業去年賺12.7億 按年升29.4% 全年派息每股12仙 同比增長33.3%

股樓投資 21:58 2023/03/23

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中海物業（02669）公布，截至去年12月底止，全年純利12.7億元，按年增長29.4%；收入126.7億元，按年增長34.4%；末期息每股8仙，全年共派息12仙，按年大增33.3%。

公司表示，目前在管物業項目1,643個，服務面積接近3.2億平方米。期內物業管理服務收益按年增加42.9%，至94.5億元，增幅主要來自於包幹制合同中在管面積的上升；香港社區隔離設施等管理帶來的額外收益，惟升幅受於過往十二個月內人民幣貶值的影響而有所抑制。

延伸閱讀：【高息股攻略】法巴：波動市投資主題  3大原則嚴選亞洲區內高息股  15隻高息港股上榜【見下頁】

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同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

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【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

新增合約包括成都中海錦江城、深圳觀山苑、廣州發展中心、廣州萬博商務區德舜大廈、東莞松山湖生產調度中心及附屬樓、蘇州紫瑯公園、深圳西麗公園、西安幸福林帶、北京協和醫院西單院區、蘇州南通市第一人民醫院等，亦進軍「物業城市」項目。

在港澳地區連續中標香港警察總部大樓、中國海關總署香港華海大廈等項目，提供物業管理服務，並伸延至醫院管理局轄下超過50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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記者：李兆明

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物業管理 港股 經濟 派息 中海物業（02669）

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