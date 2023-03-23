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【業績｜煤炭股】中煤能源末期息增至0.413元人幣　去年多賺近3成　周息率4.6厘

股市 22:51 2023/03/23

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【業績｜煤炭股】中煤能源去年多賺近3成　末期息增至0.413元人幣、周息率4.6厘

中煤能源 （01898） 公布，去年收入倒退8%至2,205.8億元（人民幣，下同），純利則升近3成至197.2億元，末期息每股0.413元，按年升37.2%；息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）按年升11.5%至439億元。

中煤能源收報6.46港元，全日升1.25%，以現價計，周息率4.6厘。

期内，貨物及服務收入按年跌8.3%至2,205.8億元；租賃收入按年跌15.1%至2.8億元；利息收入按年升45.1%至18.9億元；資本負債比率按年下降6.2個百分點至34.3%。

此外，去年全年自產商品煤產量11,917萬噸，按年增長4.4%，中煤能源指，今年計劃自產商品煤產銷量12,500萬噸以上，聚烯烴產品產銷量140萬噸以上，尿素產銷量190萬噸以上。

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記者：伍鍵文

港股 商品 煤炭股 中煤能源（01898） 業績公布
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