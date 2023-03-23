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【騰訊700】外電傳李強到訪騰訊總部？　牽動172億資金掃高騰訊8%

股市 20:58 2023/03/23

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【騰訊700】外電傳李強到訪騰訊總部？　牽動172億資金掃高騰訊8%

騰訊 （00700） 股價大升28.4元或8.2%，直飈400元關，收報375.6元，成交172億元。彭博報道指，交易員稱原因是有未經證實的傳言稱，中國新任總理李強去了騰訊總部。不過，消息指是貴州省委書記徐麟考察了騰訊總部，李強周四並未在騰訊總部出現，從相片所見，車隊甫到達，由騰訊主席馬化騰親自拉隊到門口迎接，而嘉賓只有背面圖片。

徐麟於2015年曾任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任，到2016年任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任。去年任國家廣播電視總局局長。今年1月為貴州省委書記。可見與業界關係頗深。

騰訊昨公布業績，市場看好未來遊戲收入。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

【騰訊業績】騰訊：第4季遊戲流水已見上漲　今年續降本增效、「不打紅海競爭消耗戰」

【騰訊700】騰訊「打工皇帝」總裁劉熾平親解退任執董原因　「劃分董事會及管理層權力」（第二版）

【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元

記者：譚志偉

港股 騰訊 深圳 遊戲 馬化騰 李強 騰訊控股（00700）
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