▲ 【騰訊700】外電傳李強到訪騰訊總部？ 牽動172億資金掃高騰訊8%

騰訊 （00700） 股價大升28.4元或8.2%，直飈400元關，收報375.6元，成交172億元。彭博報道指，交易員稱原因是有未經證實的傳言稱，中國新任總理李強去了騰訊總部。不過，消息指是貴州省委書記徐麟考察了騰訊總部，李強周四並未在騰訊總部出現，從相片所見，車隊甫到達，由騰訊主席馬化騰親自拉隊到門口迎接，而嘉賓只有背面圖片。

徐麟於2015年曾任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任，到2016年任 中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主 任。去年任 國家廣播電視總局局長。今年1月為貴州省委書記。可見與業界關係頗深。

騰訊昨公布業績，市場看好未來遊戲收入。

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記者：譚志偉