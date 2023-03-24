【居屋裝修】居屋間隔大改造 鐘情白色裝修簡潔

香港地方細，不少人在裝修時都比較關注儲物空間，但又同時希望可以保留其空間感。今期「精明裝修」介紹的單位為位於火炭的彩禾苑居屋。業主是一位八十後，收樓後希望為388平方呎單位設計成現代歐陸風格。單位設1房1廳，因為清水樓的緣故，加上原先政府的配置不實用，故業主一改其間隔，使其更適合個人要求，增加儲物空間的同時亦可以有充足空間。

由於單位是清水樓，業主認為政府的原先配置不適合個人的需求，所以設計師因應業主要求以人性化的設計，為單位增加儲物空間亦保留空間感。客廳以純白色為主調，設計師以木色地板襯托，帶出簡約清新感覺。電視機背後以特色牆，將房門融入當中，設計暗門讓全屋風格更一致。

由於業主要求增單位儲物量，但同時不會有過多的櫃，讓單位太有壓迫感。為滿足上述條件，設計師在客廳位置打造局部地台，不但有助提升儲存空間，亦可以避免樹立太多組合櫃，更可以劃出多一個空間，活化客廳不同的用途。

部分地台以弧型設計延伸至廚房門口，為客廳視角觀感更具線條且連貫，讓整體更有空間感。另外，廚房空間原先不足以安放雪櫃於其中，設計師透過空間規劃，將原有的牆改成一個半開放式設計，令雪櫃可以置於廚房，提高實用性。香港地方細，不少人在裝修時都比較關注儲物空間，但又同時希望可以保留其空間感。今期「精明裝修」介紹的單位為位於火炭的彩禾苑居屋。業主是一位八十後，收樓後希望為388平方呎單位設計成現代歐陸風格。單位設1房1廳，因為清水樓的緣故，加上原先政府的配置不實用，故業主一改其間隔，使其更適合個人要求，增加儲物空間的同時亦可以有充足空間。

由於單位是清水樓，業主認為政府的原先配置不適合個人的需求，所以設計師因應業主要求以人性化的設計，為單位增加儲物空間亦保留空間感。客廳以純白色為主調，設計師以木色地板襯托，帶出簡約清新感覺。電視機背後以特色牆，將房門融入當中，設計暗門讓全屋風格更一致。

由於業主要求增單位儲物量，但同時不會有過多的櫃，讓單位太有壓迫感。為滿足上述條件，設計師在客廳位置打造局部地台，不但有助提升儲存空間，亦可以避免樹立太多組合櫃，更可以劃出多一個空間，活化客廳不同的用途。

部分地台以弧型設計延伸至廚房門口，為客廳視角觀感更具線條且連貫，讓整體更有空間感。另外，廚房空間原先不足以安放雪櫃於其中，設計師透過空間規劃，將原有的牆改成一個半開放式設計，令雪櫃可以置於廚房，提高實用性。

屋主希望廁所有足夠空間，設計師因而將廁所入口位置改成中間位進入，改動後可以釋放更多位置作為座廁的空間，同時為了滿足戶主浸浴的習慣，將廁所內的鑽石型企缸改成水磨石浴缸，廁所另一邊打造一個大型鏡櫃，木櫃檯面上流線洗手盤，在視覺效果上有鮮明對比，而且具時尚感，能有效顧及到實用性及美觀等元素。

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