  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】融創料去年虧損270億至280億人幣　主因受累三大原因

股市 20:26 2023/03/23

分享：

分享：

融創料去年虧損270億至280億人幣　主因受累三大原因

融創 （01918） 發盈警，預期去年虧損介乎270億至280億元（人民幣，下同），2021年為虧損382.6億元。其中，融創料去年上半年蝕180億至190億元。

融創表示，去年錄得虧損主因受累房地產市場下行及新型冠狀病毒疫情，導致1）工程進度減緩， 物業交 付面積減少，令去年結轉的收入大幅下降， 也導致資本化利息減少而費用化利息增加；2）物業項目銷售價格不及預期，令期內結轉的物業項目毛利率下降；3）對物業項目及其他若干資產計提減值撥備等綜合因素。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署


相關文章：

【業績｜物管股】融創服務全年轉虧4.8億元人民幣　末期息增一成至13.7分人幣

【內房危機】融創境外債重組方案據報擬發行新票據、展期最長9年　債權人可申請債轉股

【業績｜內房】融創2021年全年核心淨虧損約253億人幣　不派息

編輯：袁諾曦

融創中國（01918） 盈警 人民幣 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數降至19.1萬人　少過預期

下一篇文章

【互聯網數據】伽馬數據：中國2月遊戲市場銷售收入按年跌近23%　手遊《原神》2月逆勢增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【美股期貨】美債息跌穿3.5厘關　道指期貨跌23點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】美債息跌穿3.5厘關　道指期貨跌23點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【今日至HOT】35歲「啃老族」入稟向父母索求生活費｜屯門單幢樓300萬有找
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款