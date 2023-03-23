【盈警】融創料去年虧損270億至280億人幣　主因受累三大原因

▲ 融創料去年虧損270億至280億人幣 主因受累三大原因

融創 （01918） 發盈警，預期去年虧損介乎270億至280億元（人民幣，下同），2021年為虧損382.6億元。其中，融創料去年上半年蝕180億至190億元。

融創表示，去年錄得虧損主因受累房地產市場下行及新型冠狀病毒疫情，導致1）工程進度減緩， 物業交 付面積減少，令去年結轉的收入大幅下降， 也導致資本化利息減少而費用化利息增加；2）物業項目銷售價格不及預期，令期內結轉的物業項目毛利率下降；3）對物業項目及其他若干資產計提減值撥備等綜合因素。

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編輯：袁諾曦