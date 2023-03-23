【消費心理】你永遠不會想到　賣家推「買一送一」比「半價」賺更多

雪糕製造商Häagen-Dazs最近與八達通合作，在本月下旬推出「買一送一」優惠，相信又會掀起排隊潮。

除了Häagen-Dazs外，另一雪糕品牌GODIVA早前亦曾推出快閃「買一送一」優惠，而零食物語德福廣場店亦曾於本月初推出日本軟雪糕「買一送一」優惠。除了雪糕外，其實「買一送一」的優惠對香港人來說一點也不陌生。

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可是，你又何曾想過，為甚麼賣家喜歡推出「買一送一」優惠，而非半價？原來，背後藏著一些心理和經濟學概念。

從你開始注意到「買一送一」的優惠時，你已墮進商家所設的「圈套」。單是「買一送一」這4個字，已令消費者不由自主地多看兩眼，這點就先令廣告價值更高，只是單純寫出吸引眼球的字詞，消費者自然會對這個品牌、商品或活動留下更深的印象。

再者，當商家推出「買一送一」的優惠時，通常不會明確標明價格，所以消費者只會想著「這是很優惠的折扣啊！我要把握機會！」，然後就走進店內了。直至這刻，商家已經成功將你帶入商店，令這筆生意有更大機會成交。

「買一送一」說穿了其實是強迫消費者「買兩樣」產品，常見的情況有兩種：買兩件「相同」的物品、或買兩件「相關」的物品，低價的那個產品算是免費。事實上，「買一送一」反而令商家賺得更多，以下舉例說明。

假設1杯雪糕成本是20元，售價是100元，當有半價優惠時，我們只要花50元就能買1杯雪糕，商家可以淨賺30元；但如果是「買一送一」優惠，雖然平均1杯雪糕也是50元，惟我們其實花了100元，商家就可以淨賺60元。這就說明了賣家推出「買一送一」優惠與「半價」相比反而賺更多。

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責任編輯：楊嘉軒

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