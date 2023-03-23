  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 20:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費心理】你永遠不會想到　賣家推「買一送一」比「半價」賺更多

商業 20:22 2023/03/23

分享：

分享：

雪糕製造商Häagen-Dazs最近與八達通合作，在本月下旬推出「買一送一」優惠，相信又會掀起排隊潮。

除了Häagen-Dazs外，另一雪糕品牌GODIVA早前亦曾推出快閃「買一送一」優惠，而零食物語德福廣場店亦曾於本月初推出日本軟雪糕「買一送一」優惠。除了雪糕外，其實「買一送一」的優惠對香港人來說一點也不陌生。

【網購市道】疫下網購時裝見商機　每季生意升逾1成

可是，你又何曾想過，為甚麼賣家喜歡推出「買一送一」優惠，而非半價？原來，背後藏著一些心理和經濟學概念。

從你開始注意到「買一送一」的優惠時，你已墮進商家所設的「圈套」。單是「買一送一」這4個字，已令消費者不由自主地多看兩眼，這點就先令廣告價值更高，只是單純寫出吸引眼球的字詞，消費者自然會對這個品牌、商品或活動留下更深的印象。

再者，當商家推出「買一送一」的優惠時，通常不會明確標明價格，所以消費者只會想著「這是很優惠的折扣啊！我要把握機會！」，然後就走進店內了。直至這刻，商家已經成功將你帶入商店，令這筆生意有更大機會成交。

「買一送一」說穿了其實是強迫消費者「買兩樣」產品，常見的情況有兩種：買兩件「相同」的物品、或買兩件「相關」的物品，低價的那個產品算是免費。事實上，「買一送一」反而令商家賺得更多，以下舉例說明。

假設1杯雪糕成本是20元，售價是100元，當有半價優惠時，我們只要花50元就能買1杯雪糕，商家可以淨賺30元；但如果是「買一送一」優惠，雖然平均1杯雪糕也是50元，惟我們其實花了100元，商家就可以淨賺60元。這就說明了賣家推出「買一送一」優惠與「半價」相比反而賺更多。

【水質安全】聯合國：全球近4成人口將面臨用水安全危機！　澳洲打造首創「水質天氣先生」

責任編輯：楊嘉軒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Optical Easy推自家品牌　疫下4個月回本
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
2022/05/31
【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
【麥當勞優惠】McCafe、K11 Art Mall夥9GAG　舉辦首個「MEME」實體展　打卡到指定分店享新飲品買一送一優惠
2021/07/17
【麥當勞優惠】McCafe、K11 Art Mall夥9GAG　舉辦首個「MEME」實體展　打卡到指定分店享新飲品買一送一優惠
【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一
2021/03/31
【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
2020/12/28
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理

你可能感興趣

【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
14:00 2022/05/31
【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一
【麥當勞優惠】McCafe、K11 Art Mall夥9GAG　舉辦首個「MEME」實體展　打卡到指定分店享新飲品買一送一優惠
13:04 2021/07/17
【麥當勞優惠】McCafe、K11 Art Mall夥9GAG　舉辦首個「MEME」實體展　打卡到指定分店享新飲品買一送一優惠
【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一
09:00 2021/03/31
【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一
網上購物 著數優惠 美食 經濟 產品 廣告 品牌 雪糕 零食 八達通

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【可再生能源】全球生活智能化　再生能源發電裝機需求增
【可再生能源】全球生活智能化　再生能源發電裝機需求增
【網購市道】疫下網購時裝見商機　每季生意升逾1成
【網購市道】疫下網購時裝見商機　每季生意升逾1成
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【2023人才戰】逾半企業高層預期轉工　加人工20%或以上
【2023人才戰】逾半企業高層預期轉工　加人工20%或以上
【補習市場】贏在起跑線　家長月付萬元供子女補習
【補習市場】贏在起跑線　家長月付萬元供子女補習
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款