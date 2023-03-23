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【HSBC滙豐】滙豐據報任命Patrick George為資本市場和證券服務主管

股市 20:19 2023/03/23

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HSBC滙豐 （00005） 旗下俗稱「炒房」業務的環球銀行及資本市場（GBM）出現人事變動。彭博報道，Greg Guyett去年被任命為GBM聯席行政總裁後，滙豐對該部門管理層改組，報道引述備忘錄顯示，Gerry Keefe和Lisa McGeough在Guyett升職後被提拔為環球銀行業務負責人，Patrick George則被任命為資本市場和證券服務主管，取代艾橋智（Georges Elhedery），後者被提拔為該行財務總監而促成了這些變化。

滙豐發言人證實該備忘錄的內容。

滙豐銀行於2021年任命McGeough為歐洲環球銀行業務主管，此前任職富國銀行；而Keefe目前是美洲的環球銀行業務主管，Keefe於2021年1月從花旗集團（美：C）加入滙豐，曾在美國的銀行工作14年。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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編輯：胡學能

港股 滙豐控股（00005）
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