【一時佳話@iM網欄】實現利他共贏 從競爭到競合

有朋友介紹筆者參加「黑暗中對話」的公開體驗班，久聞「黑暗中對話」大名，只是一直無緣接觸。這一次有朋友主動送上門，又剛好有空，當然立刻報名參加。

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其實聽機構或活動名大概也猜到是在黑暗中進行一些活動或任務，但實際比想像更深和闊。筆者過去廿多年，年年參加這些體驗式團建活動，着實對這些活動也有點麻木。但這一次除活動設計很特別外，主持的導師解說技巧（Debriefing）功力也很高。令筆者感受頗深，誠意推薦，非常適合幾人至三十幾人的單位參加。當中有二個感受較深：

其中一個活動把所有參加者分成兩組比賽，每組也有數人，主持要求兩隊人同時在漆黑的環境下，在同一堆雜物中分別找出每隊指定的一系列物品，當然主要靠手去摸和猜。當摸目標物品自然很開心，並保留下來，但當摸到不需要的物品時，也沒有亂丟，只是放回原位。很感恩我們組別不一會功夫便收齊所有目標物品。正當我們以為已勝出時，主持人卻說任務尚未完成，要求我們組幫對手找出剩餘的物品，這才真正的完成任務。

但……對手要甚麼呢？不知道，剛剛只聽自己的，完全沒有留心聽他們的。

問了他們所欠的東西後，我們發覺這些東西我們剛剛碰巧也摸過。若一早知道任務有二段，那筆者相信大家在活動中的行為和策略也會變得不一樣，肯定會互相幫助和合作。現在便浪費了不少時間重覆做事情。

其實人、單位、部門、公司甚至國之間的競爭（Competition）意識很強，就算你不和人比，人也與你比。無錯，有競爭就有進步，但若能從競爭昇華至競合（Coopetition），在更高的維度看大局，那就開始實現「利他共贏」的精神。

沒有絕對強項

在活動完結後，大會開燈，大家重見光明時，發現上文提到的主持人原來是視障人士。在光明世界中，他們可能是受幫助的弱勢社群，但在黑暗世界裡，攻守互換，他們行動自如，我們才是弱者。

封關前，因着內地人對香港保險需求甚殷，出手闊綽，業界或公司內的各項大獎也被內地背景的保險中介人盡收掌中。那時我們鼓勵香港同事多多學習開發內地市場，把握機遇。

封關後，優缺互換，香港同業登頂，我們便反過來鼓勵從前的王者別躺平等開關，學習轉型做香港本地市場。感覺就像女飛魚何詩蓓與女車神李慧詩，在自己的主場成王，但作客則可能只是一個普通人。

所以一個人的成功絕不全是自己的功勞，環境因素也起着重要的影響。因此不必驕傲，對環境和人也保持謙虛，常存感恩之心，那有一天不幸落井，也沒有下石，反而有友誼之手。



本文節錄至798期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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