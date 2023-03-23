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【英國加息】英倫銀行加息0.25厘符預期　英鎊滙價造好　兌港元升至9.65算

宏觀解讀 20:24 2023/03/23

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繼美國聯儲局昨晚加息0.25厘後，英倫銀行今日會議後公布加息0.25厘，將關鍵政策利率由4厘提高至4.25厘。為當局自2021年12月以來，連續第11次加息。央行又重申如果有證據表明存在更持久的壓力，那麼將需要進一步收緊貨幣政策。英鎊滙價在議息結果公布後上升，兌美元暫報1.2304，兌港元9.65算。

當局今次是以7比2的票數通過加息，當中7名委員支持加息0.25厘，另有2名委員支持息率維持不變。

指矽谷銀行事件影響政策路徑走向

英倫銀行表示，通脹持續的跡象將需要更多加息，金融政策委員會的評估是英國銀行體系「有彈性」。又提到全球金融市場出現了大幅波動，尤其是在SVB倒閉後以及瑞銀收購瑞信前，反映了市場對這些事件可能產生的更廣泛影響的擔憂。 

當局提到，在對 SVB 的擔憂出現之前，市場暗示的貨幣政策路徑或會回升，反映出積極的全球宏觀經濟消息，加上市場對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的解讀，以及歐洲央行管理委員會，也推高了包括英國在內的其他國家的市場暗示政策路徑。

然而，在 SVB 的問題公開後，風險情緒發生逆轉，波動加劇，全球政府債券收益率再次大幅走低。 考慮到其他一些個別銀行的脆弱性，風險情緒仍然疲軟。 市場聯繫人表明，收益率下降主要反映了市場參與者尋求避險，因為市場參與者試圖等待波動結束，同時也有人認為增長和通脹前景的下行風險有所增加。

料第二季CPI再顯著回落

英倫銀行金融政策委員會 (FPC) 已向 貨幣政策委員會（MPC） 簡要介紹了全球銀行業的近期發展情況。 FPC 判斷，英國銀行體系保持著穩健的資本和強勁的流動性，並有能力在各種經濟情景中繼續支持經濟，包括在利率較高的時期。 FPC 的評估是英國銀行體系仍然具有彈性。

英國2月CPI按年升10.4%，出乎市場預期反彈，但央行預計英國今年第二季通脹將大幅回落，主要是由於政府的能源價格保證 (EPG) 將從 4 月開始的三個月內維持在2,500英鎊，以及能源批發價格的下跌。 預計短期內服務業 CPI 通脹將基本保持不變，但工資增長回落的速度可能比2月份報告中的預測要快。

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編輯：葉志偉

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