【遊戲版號】騰訊逆市升1%　內地3月批出86款國產遊戲版號　騰訊、網易再有份

▲ 【遊戲版號】內地3月批出86款國產遊戲版號 騰訊、網易再有份

國家新聞出版署周四（3月23日）發佈2023年3月份國產網絡遊戲審批信息，共86款遊戲獲批。網易 （09999） （美：NTES）旗下《零號任務》以及騰訊 （00700） 子公司旗下的《末刀》在列。審批日期為3月22日。

騰訊逆市升1.2%，報380元。網易亦升0.6%，報140.1元。

另外獲批的包括創夢天地 （01119） 《卡拉彼丘》；中青寶（深：300052）的《幻寵契約》、《曙光調查團》、《進擊的堡壘》；三七互娛（滬：002555）《星星生活樂園》、《王國火種》

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編輯：李哲毅