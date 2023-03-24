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【遊戲版號】騰訊逆市升1%　內地3月批出86款國產遊戲版號　騰訊、網易再有份

股市 09:22 2023/03/24

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【遊戲版號】內地3月批出86款國產遊戲版號　騰訊、網易再有份

國家新聞出版署周四（3月23日）發佈2023年3月份國產網絡遊戲審批信息，共86款遊戲獲批。網易 （09999） （美：NTES）旗下《零號任務》以及騰訊 （00700） 子公司旗下的《末刀》在列。審批日期為3月22日。

騰訊逆市升1.2%，報380元。網易亦升0.6%，報140.1元。

另外獲批的包括創夢天地 （01119） 《卡拉彼丘》；中青寶（深：300052）的《幻寵契約》、《曙光調查團》、《進擊的堡壘》；三七互娛（滬：002555）《星星生活樂園》、《王國火種》

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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【遊戲版號】騰訊高開近2%、網易彈高近半成　內地1月批出88款國產遊戲版號　兩者齊齊有份

編輯：李哲毅

騰訊控股（00700） A股 港股 創夢天地（01119） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 中青寶（深：300052）
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