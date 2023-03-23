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税務局請暑期實習生 做兩個半月 月薪10,500元

理財智慧 20:12 2023/03/23

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雖然暑假尚有數個月，不過若想份政府實習，當然要把握機會。税務局請暑期實習生，工作職責包括就簡單的税務事宜解答納税人的查詢；協助審查和處理報税表及申請表；及協助進行評税工作和提供支援予專業人員。 若有意投身會計界，便要留意以下資訊。

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獲取錄的申請人會以非公務員合約條款受聘，僱用期由2023年6月至2023年8月，為期約兩個半月，職位無須面試，如申請人在截止日期後十個星期內仍未收到税務局的通知，可視作已經落選。具備財務會計、香港税務和印花税税務知識者將獲優先考慮；及修讀最後學年（即於2023年畢業）的申請人將不獲考慮。 

【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％ 全年派息增14%至每股0.626元  里昂花旗齊上調目標價【見下頁

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青姐話
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撰文 : 陳玉蓮

花旗銀行 大行報告 DJ 財務自由 目標價 經濟 派息

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