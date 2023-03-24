【業績｜內銀股】信行升1% 　去年多賺12%、每股派息32.9分人民幣　不良貸款續「雙降」

▲ 【業績｜內銀股】信行去年多賺12%、每股派息32.9分人民幣 不良貸款續「雙降」

中信銀行 （00998） 去年純利約621億元（人民幣、下同），按年增11.6%，該行公布擬每10股派發現金股息3.29元（含稅），即每股0.329元。以去年基本每股收益1.17元計，派息比率28.1%。按中國會計準則，信行去年營業收入2113.9億元，按年增3.3%，當中利息淨收入1506.5億元，按年增1.9%，非利息淨收入607.5億元，按年增7.2%。信用及其他資產減值損失714億元，按年縮減7.3%。去年淨息差1.97%，按年降8個基點。

中信銀行周五（24日）早段升1%，報3.84元。

不良貸款繼續「雙降」，截至報告期末，集團不良貸款餘額652.1億元，按年減少22.5億元，下降3.3%；不良貸款率1.27%，按年降0.12個百分點；撥備覆蓋率201.19%，按年升21.12個百分點；貸款撥備率2.55%，按年升0.05個百分點。

截至報告期末，集團資產總額85,475.4億元，按年增長6.3%；貸款及墊款總額（不含應計利息）51,527.7億元，按年增長6.1%；客戶存款總額（不含應計利息）50,993.5億元，按年增7.7%。

信行：國內經濟恢復基礎未牢固

該行就前景展望提到，商業銀行發展面臨一些挑戰。地緣政治局勢動盪不安，世界經濟下行的風險加大。國內經濟恢復基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟社會風險點依然多發頻發。去年以來中國房地產市場明顯走弱，成為影響經濟運行的重大因素。近期房地產政策綜合發力，市場穩定可期，但局部信用風險仍需重視。受美聯儲及多國央行高頻次加息、俄烏衝突延續等影響，一些國家資本流出、滙率貶值等壓力增大，需密切關注股市、債市、匯市走勢，牢牢守住金融市場風險底線。

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編輯：胡學能