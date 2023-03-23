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【國際金融中心】調查：全球金融中心排名　香港維持第四位

宏觀解讀 21:20 2023/03/23

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【國際金融中心】調查：全球金融中心排名　香港維持第四位

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第33期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第四位，而紐約保住榜首位置，倫敦及新加坡繼續分別位列二三。

政府發言人表示，香港在營商環境、基礎設施、金融業發展水平，以及聲譽和綜合等四方面的排名均較上一期上升兩位，反映香港作為全球領先金融中心的實力與優勢。與上一期報告一樣，相對其他主要金融中心金融從業員對所屬城市的展望，香港的從業員對本港作為國際金融中心的未來競爭力最為充滿信心。

當局指，面對激烈的國際競爭，政府正採取更積極、更主動的發展模式，全力推動制度優化、政策革新和加大宣傳推廣香港已全面復常的工作，以鞏固優勢，不斷提升香港的競爭力；繼續善用「一國兩制」下的制度優勢，提升香港的資本市場及國際金融中心的角色。

此外，當局稱，香港擁有穩健成熟的監管及風險監察體制，加上本港金融市場強大堅固的緩衝和抗震力，有信心香港的金融體系能夠抵禦外圍衝擊，繼續保持穩健。

Z/Yen：美英主要城市排名靠前顯金融實力

Z/Yen董事長Michael Mainelli 表示，紐約仍排名第一，其他五個美國城市也進入前10名。儘管英國脫歐和其他政治因素引發不確定性，倫敦仍保持其地位，顯示其在金融方面的實力。

自2007年起，《全球金融中心指數》報告於每年3月和9月發布。第33期報告評估全球120個金融中心，香港的總排名為全球第4位，整體評分為722分。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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