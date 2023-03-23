【國泰293】國泰航空據報洽租最多50架A320Neo　想買都買不到？

▲ 【國泰293】國泰航空據報洽租多50架A320Neo 想買都買不到？

國泰航空 （00293） 據報正與飛機租賃商洽談租賃最多50架A320Neo，捕捉香港航空界疫情後恢復。彭博社報道指，國泰航空原有意向空中巴士（Airbus）購買新一批窄體客機，但目前空中巴士A320Neo訂單至2029年一直維持爆滿，令國泰航空考慮以租代買加快投入運力。

國泰航空2017年向空中巴士訂購32架全新A321Neo，原訂用於國泰港龍，在2020年重組後，新機將投放在國泰航空和香港快運機隊。

據國泰航空最新業績報告，國泰航空現有14架A320/A321客機，當中7架為A321 Neo型號，今明兩年再多收9架。香港快運26架客機全屬A320/A321，10架為A320Neo，今後3年再多收16架A321Neo。

國泰航空拒絕評論市場傳聞。

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