  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空據報洽租最多50架A320Neo　想買都買不到？

股市 19:12 2023/03/23

分享：

分享：

【國泰293】國泰航空據報洽租多50架A320Neo　想買都買不到？

國泰航空 （00293） 據報正與飛機租賃商洽談租賃最多50架A320Neo，捕捉香港航空界疫情後恢復。彭博社報道指，國泰航空原有意向空中巴士（Airbus）購買新一批窄體客機，但目前空中巴士A320Neo訂單至2029年一直維持爆滿，令國泰航空考慮以租代買加快投入運力。

國泰航空2017年向空中巴士訂購32架全新A321Neo，原訂用於國泰港龍，在2020年重組後，新機將投放在國泰航空和香港快運機隊。

據國泰航空最新業績報告，國泰航空現有14架A320/A321客機，當中7架為A321 Neo型號，今明兩年再多收9架。香港快運26架客機全屬A320/A321，10架為A320Neo，今後3年再多收16架A321Neo。

國泰航空拒絕評論市場傳聞。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【國泰293】國泰航空明首航A321neo　已取得大部分國泰港龍航點、直擊新機實貌（圖集）

港股 空中巴士 國泰航空 國泰航空（00293）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績｜零售】利亞零售末期息派5仙　全年少賺16%

下一篇文章

【業績｜公用股】九巴母企載通去年少賺逾41%　末期息0.5元、現價股息率近5厘　九巴除稅後轉蝕470萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄8.3億元淨流入　主力買騰訊美團　三大ETF齊走資　恒指夜期跌62點（不斷更新）
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【美股期貨】美債息跌穿3.5厘關　道指期貨跌23點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】美債息跌穿3.5厘關　道指期貨跌23點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款