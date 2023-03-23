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【業績｜公用股】九巴母企載通去年少賺逾41%　末期息0.5元、現價股息率近5厘　九巴除稅後轉蝕470萬

股市 19:08 2023/03/23

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九巴母企載通去年少賺逾41%　末期息0.5元　九巴除稅後轉蝕470萬

九巴及龍運巴士載通國際 （00062） 受累第五波疫情爆發，以及更換巴士和通脹導致折舊和其他營運開支增加，去年純利按年跌41.4%至1.4億元。載通維持末期息派0.5元，以收市價10.3元計，現價股息率約4.85厘。

期內，集團收入按年跌8.3%至66.1億元，其中，專營公共巴士服務車費收入跌7.8%至60.9億元。

九巴去年轉為除稅後虧損470萬

旗艦公司九龍巴士方面，去年除稅後虧損為470萬元，對上一個財年則錄得除稅後盈利1億元。車費收入按年跌8.2%至57.7億元， 主因疫情令乘客量大幅下降， 年內總載客量跌9.6%至約8億人次，即每日平均221萬人次。

龍運巴士方面，除稅後虧損收窄720萬元至2780萬元，車費收入跌1.2%至約3.2億元，總載客量為2860萬人次，即每日平均為7.8萬人次。

而非專營運輸服務收入按年跌7.8%至2億元，其中，陽光巴士集團收入跌8%。

展望未來，載通指，全球經濟前景仍未樂觀，加上本地鐵 路不斷擴張，市民出行模式有所改變，以及國際油價波 動等因素，巴士經營環境充滿挑戰。但隨港府放寬防疫措施及開放關口，集團預計本地市民及旅客的出行需求回升，巴士的客量及收入有望逐步回復至疫情前的水平。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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編輯：袁諾曦

載通（00062） 港股 經濟
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