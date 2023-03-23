【大行報告】九毛九9922獲滙豐研究上調目標價至18.5元 維持「持有」評級

滙豐研究發表研究報告指，九毛九(09922)股價自去年11月低位累計反彈約44%，同期恒指累升31%。儘管公司去年下半年盈利惡化，市場關注內地去年12月取消「清零」防疫措施後，公司銷量及毛利率有望迅速恢復。





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該行認為，迄今為止，被壓抑的餐飲服務需求強勁，九毛九旗下「太二」品牌的同店銷售額（去年佔集團銷售額78%）在今年首兩個月恢復至2019年水平的90%以上，相對於去年為74%。

滙豐研究上調九毛九目標價，由16.2元升至18.5元，相當於2024財年預測市盈率22倍；同時維持「持有」評級。

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記者：張以正