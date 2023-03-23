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【大行報告】九毛九9922獲滙豐研究上調目標價至18.5元 維持「持有」評級

股樓投資 12:10 2023/03/23

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滙豐研究發表研究報告指，九毛九(09922)股價自去年11月低位累計反彈約44%，同期恒指累升31%。儘管公司去年下半年盈利惡化，市場關注內地去年12月取消「清零」防疫措施後，公司銷量及毛利率有望迅速恢復。

 

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

該行認為，迄今為止，被壓抑的餐飲服務需求強勁，九毛九旗下「太二」品牌的同店銷售額（去年佔集團銷售額78%）在今年首兩個月恢復至2019年水平的90%以上，相對於去年為74%。

滙豐研究上調九毛九目標價，由16.2元升至18.5元，相當於2024財年預測市盈率22倍；同時維持「持有」評級。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
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記者：張以正

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