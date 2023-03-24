  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？

環球政治 16:05 2023/03/24

分享：

分享：

美國前總統特朗普（Donald Trump）上周預告會被捕，並呼籲支持者示威「奪回國家」。由於特朗普有大量極右勢力支持，外界一度憂慮2021年極右分子衝擊國會山莊事件會再重演。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

相關文章

特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
2023/03/23
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
2023/03/21
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
2023/03/21
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯
2023/03/20
抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯
馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議
2023/03/20
馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議

你可能感興趣

特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
12:32 2023/03/23
特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
12:12 2023/03/21
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
10:35 2023/03/21
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾

最新專欄文章 更多

英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？
2023/03/18
英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？
英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思
2023/03/17
英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思
人口老化嚴重 發達國怎應對？
2023/03/11
人口老化嚴重 發達國怎應對？
發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育
2023/03/10
發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育
科企濫收資料侵私隱 用戶要說不
2023/03/04
科企濫收資料侵私隱 用戶要說不
政治 地緣政治 美國共和黨 特朗普 美國

下一篇文章

佛州校長被迫辭職 遭家長投訴上堂展示「色情」大衛像
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮
戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援
【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款