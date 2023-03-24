美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 環球政治 16:05 2023/03/24 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）上周預告會被捕，並呼籲支持者示威「奪回國家」。由於特朗普有大量極右勢力支持，外界一度憂慮2021年極右分子衝擊國會山莊事件會再重演。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面 2023/03/23 特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面 俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 2023/03/21 俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 2023/03/21 【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯 2023/03/20 抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯 馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議 2023/03/20 馬克龍政府面臨不信任動議 上調退休年齡法案惹爭議 你可能感興趣 特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面 12:32 2023/03/23 特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面 俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 12:12 2023/03/21 俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 10:35 2023/03/21 【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾 最新專欄文章 更多 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 2023/03/18 英性別認同診所 幫助還是害苦兒童？ 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 2023/03/17 英兒童性別認同診所調查觸目驚心 記者著書記錄籲反思 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 2023/03/11 人口老化嚴重 發達國怎應對？ 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 2023/03/10 發達國怎應對人口老化？學者倡開放移民兼鼓勵生育 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 2023/03/04 科企濫收資料侵私隱 用戶要說不 政治 地緣政治 美國共和黨 特朗普 美國