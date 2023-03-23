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【業績｜油服股】中海油服去年多賺6.5倍　末期息派16仙　增6%

股市 22:54 2023/03/23

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【業績│油服股】中海油服去年多賺6.5倍　末期息派16仙　增6%

中海油服 （02883） 公布全年業績，純利按年增6.5倍至23.5億元（人民幣，下同），收入按年增22%至356.6億元，派末期息0.16元，多派6.7%。

中海油田表示，去年國際油田服務市場發展趨勢持續向好，市場競爭依舊激烈，受惠海上平台需求上升，集團技術產業化發展，以及船舶規模上升，轉井服務收入按年增17.9%至103.3億元；油田技術服務按年增29.9%至195.7億元；船舶服務按年增12.6%至37.2億元。

集團預期，今年資本開支約93億元，主要用於裝備投資及更新改造、技術設備更新改造及技術研發投入和基地建設。集團亦表示，全球能源結構將逐步轉型，可再生能源日益重要，但全球能源主體2040年前仍為石化能源。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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記者：宋佩恩

港股 純利 中海油田服務（02883） 業績公布 油服股
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