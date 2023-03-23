【AI應用】Microsoft香港開放企業級GPT功能　支援GPT-4供邀請夥伴試用

生成式人工智能（Generative AI）機械人ChatGPT，近年成為科技界和商界的寵兒，不少企業都期望能盡快將AI技術投入至公司內外運作中。Microsoft（微軟）香港今（23日）公布，將其企業級GPT功能開放予香港企業用戶使用，協助香港企業利用Al的力量，提升生產力。

【機迷熱話】Microsoft手遊商店 最快明年登陸iOS＋Android裝置

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，近期AI應用改變了人們辦公和生活模式，AI已被企業視為不可忽視的工作副手，以提升員工工作率力，加快公司營運流程。現時有逾8成的Microsoft香港企業用戶，已積極與該企尋求和探討合適的基礎AI解決方案。

疫情加快本地各行各業數碼轉型，不少企業早已將公司的系統和業務搬上雲端，「包括Word（文書處理軟件）、Excel（試算表軟件）、PowerPoint（投影片簡報軟件）在內的Microsoft 365應用程式，更是企業辦工必備的工具。現時的Microsoft 365 Copilot亦已融合大型語言模式、商業數據等與AI相關的技術。」企業客戶想要將生成式AI等範疇的技術應用至業務當中，純非難事，但重申首要條件是必需先將業務放上雲端。

此外，Microsoft香港指，該企的Azure OpenAI服務，如GPT-3.5、ChatGPT、Codex、DALL・E 2等，現已開放予香港企業使用。相關服務也已加入OpenAI最新的大型語言模式GPT-4，其預覽版本將於4月1日正式開通，惟目前只供獲Microsoft邀請的現有客戶或合作夥伴申請使用。

【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場 PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做

【果迷福音】Outlook for Mac改為免費 毋須訂閱Microsoft 365

記者：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：