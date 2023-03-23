▲ 【瑞信危機】瑞士加息0.5厘 央行：予瑞銀千億流動性不是禮物

瑞士國家銀行（Swiss National Bank，SNB，即瑞士央行）行長Thomas Jordan 表示，瑞士政府、瑞士金融市場監管局（FINMA）及央行已採取措施，成功阻止瑞信（Credit Suisse）的危機爆發。

他又指，如瑞信倒閉，將對瑞士國內及國際金融穩定產生嚴重影響，並指承擔這種風險是不負責任的，強調給予瑞銀收購案的1000億瑞士法郎的流動性支持措施不是禮物。

Thomas Jordan在SNB宣布加息 50 個基點 （bp） 後的發布會上發表講話，利率上調至 1.50厘。此外，他表示，自去年12月以來，通脹壓力有所增加，不排除進一步加息以穩定物價，目前通脹率仍高於穩定區間。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【瑞信危機】瑞銀會展高談藝術 瑞信金鐘低調論壇、外電：氣氛如葬禮

【瑞信危機】亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日 瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

記者：伍鍵文