  • 25°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 07:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】多樣化清酒 太平山．十一

名人薈萃 07:00 2023/03/25

分享：

分享：

秋田縣有很多特色酒藏，除了最近介紹小玉釀造的太平山外，位於五城目潟上地區還有很多酒藏，包括福禄寿酒造的一白水成、新政酒造的新政、秋田醸造的ゆきの美人、秋田酒造的秋田晴、那波商店的銀鱗等等。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

每一年，日本所有縣會舉辦一個特別的聯合清酒活動，當然秋田縣也不例外，去年就舉辦了「秋田巡吟醸2022」，當地就有28家酒藏參加，可謂濃縮了秋田清酒的代表作。這個活動是希望人們能夠對秋田縣有更多了解及讓更多的人認識到每個地區的氣候。

「秋田巡吟醸2022」裏的清酒特色大概是，使用超過50％的秋田縣酒米，這樣一來才所有的清酒都是比純米酒更高規格了，相關清酒的酒標均採用彩色標誌，格外奪目。而秋田縣五城目的潟上地區擁有500年歷史，以經濟和文化的中心而聞名，以前為物流基地繁榮發展，而潟上是一片肥沃的田園，一直延伸到日本最大的開墾土地—八郎潟，該地區位於中部沿海地區，散佈着各個紮根當地的酒藏。

秋田縣這個地區比較團結，不知道有否溝通的情況下，各酒藏均使用了秋田酒小町來釀造清酒，接着簡單分享一下數款清酒。小玉釀造採用了40%精米步合來釀造純米大吟釀，出品是太平山的一貫作風，具有能在口中蔓延的吟釀香和清爽的口感，十分容易與各種菜餚搭配；福禄寿酒造的一白水成使用由「五城目町酒米研究会」培育的秋田酒小町，精米步合為35%，釀造出以華麗的香氣和濃郁米味的純米大吟釀；新政酒造的新政當然採用了自家最古老的6號酵母釀造生酛純米酒，出品結合了傳統及現代釀造的新政風格；秋田醸造的ゆきの美人採用了14號酵母及55%精米步合來釀造，具有溫和的香氣和優雅甜味的純米吟釀，雖然口味比較單一，但擁有非常好的酸度和甜度，十分平衡；秋田酒造的秋田晴與新政一樣都是帶有現代口味的清酒，不過他們採用了55% 精米歩合來釀造，帶有果味的吟釀香、米味和輕微苦味；那波商店的銀鱗使用了自家特色的「秋田流生酛製法」及50%精米歩合來釀造，擁有清爽柔和的香氣和清爽的米飯味，帶有淡淡的酸味和辛辣感，但口感順滑。

這告訴了我們甚麼？一個地區就已經有那麼多樣化的清酒了，十分神奇。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色  債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

小玉釀造株式會社
地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
電話：018-877-2100
官網：https://www.kodamajozo.co.jp

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】夏酒季節限定 太平山．十
2023/03/18
【清酒新世界@iM網欄】夏酒季節限定 太平山．十
【清酒新世界@iM網欄】秋田縣3款果酒 太平山．九
2023/03/11
【清酒新世界@iM網欄】秋田縣3款果酒 太平山．九
【清酒新世界@iM網欄】大吟釀 壽保年 太平山．八
2023/03/04
【清酒新世界@iM網欄】大吟釀 壽保年 太平山．八
【清酒新世界@iM網欄】Peaceful Mountain純米吟釀 太平山．七
2023/02/25
【清酒新世界@iM網欄】Peaceful Mountain純米吟釀 太平山．七
【清酒新世界@iM網欄】純米吟釀澄月 太平山．六
2023/02/18
【清酒新世界@iM網欄】純米吟釀澄月 太平山．六
養生 清酒 秋田 日本

下一篇文章

保誠「優秀人才培訓師」 睿智傳承　啟迪成功之路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款