【清酒新世界@iM網欄】多樣化清酒 太平山．十一

秋田縣有很多特色酒藏，除了最近介紹小玉釀造的太平山外，位於五城目潟上地區還有很多酒藏，包括福禄寿酒造的一白水成、新政酒造的新政、秋田醸造的ゆきの美人、秋田酒造的秋田晴、那波商店的銀鱗等等。

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每一年，日本所有縣會舉辦一個特別的聯合清酒活動，當然秋田縣也不例外，去年就舉辦了「秋田巡吟醸2022」，當地就有28家酒藏參加，可謂濃縮了秋田清酒的代表作。這個活動是希望人們能夠對秋田縣有更多了解及讓更多的人認識到每個地區的氣候。

「秋田巡吟醸2022」裏的清酒特色大概是，使用超過50％的秋田縣酒米，這樣一來才所有的清酒都是比純米酒更高規格了，相關清酒的酒標均採用彩色標誌，格外奪目。而秋田縣五城目的潟上地區擁有500年歷史，以經濟和文化的中心而聞名，以前為物流基地繁榮發展，而潟上是一片肥沃的田園，一直延伸到日本最大的開墾土地—八郎潟，該地區位於中部沿海地區，散佈着各個紮根當地的酒藏。

秋田縣這個地區比較團結，不知道有否溝通的情況下，各酒藏均使用了秋田酒小町來釀造清酒，接着簡單分享一下數款清酒。小玉釀造採用了40%精米步合來釀造純米大吟釀，出品是太平山的一貫作風，具有能在口中蔓延的吟釀香和清爽的口感，十分容易與各種菜餚搭配；福禄寿酒造的一白水成使用由「五城目町酒米研究会」培育的秋田酒小町，精米步合為35%，釀造出以華麗的香氣和濃郁米味的純米大吟釀；新政酒造的新政當然採用了自家最古老的6號酵母釀造生酛純米酒，出品結合了傳統及現代釀造的新政風格；秋田醸造的ゆきの美人採用了14號酵母及55%精米步合來釀造，具有溫和的香氣和優雅甜味的純米吟釀，雖然口味比較單一，但擁有非常好的酸度和甜度，十分平衡；秋田酒造的秋田晴與新政一樣都是帶有現代口味的清酒，不過他們採用了55% 精米歩合來釀造，帶有果味的吟釀香、米味和輕微苦味；那波商店的銀鱗使用了自家特色的「秋田流生酛製法」及50%精米歩合來釀造，擁有清爽柔和的香氣和清爽的米飯味，帶有淡淡的酸味和辛辣感，但口感順滑。

這告訴了我們甚麼？一個地區就已經有那麼多樣化的清酒了，十分神奇。

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小玉釀造株式會社

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