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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己

名人薈萃 20:19 2023/03/23

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早前渣打香港馬拉松賽事，可以看到不少藝人面孔，除了周潤發、蔡思貝，還有近年當紅組合Error核心成員保錡，他首次征戰10公里賽事以55分11秒大會時間衝線，以踏上起步點計算的個人時間52分57秒。早前在New Balance跑步活動遇上保錡，和他一齊衝配速跑的同時，也和他傾傾未來的跑步目標和方向。

保錡第一個10k比賽以55分成績左右衝線。（圖片來源：Sportag運動標籤）

問到為何參與10公里賽，保錡認為已達32歲之齡，再無藉口不改變自己。以前做人心態是「無乜所謂，已經好好」，但覺得其實人生是可以不停突破自己，走的路才會更開心，所以每年都要為自己定下目標，而跑步正正就是可以讓自己設定目標，跑得更快！

保錡與影帝周潤發在終點合照。（圖片來源：Sportag運動標籤）

當日New Balance的跑步活動，所有出席者都要跑10組400米的間歇跑，每組3分20秒，即如果你以1分20秒完成400米，就可以休息2分鐘，如果以2分鐘完成400米的話，就只可以休息1分20秒。見到保錡衝每一隻400米都很快，頭兩組估計在1分20秒內完成（因為追不上所以只能大致推斷時間），即大約每公里3分20秒的速度，表現絕不失禮。

保錡衝刺力驚人。

保錡指自己跑步的衝刺力主要來自小時候踢波練回來的，小學已開始踢，到十六七歲開始踢過沙田及大埔青年軍，令小弟想起很多英超球員跑步速度驚人，曼聯麥湯文尼只須16分鐘就跑完5公里。小時的保錡除了踢波，還有參與不少運動，乒乓球、羽毛球、疊球、籃球通通都有玩，現時則主要集中做健身、跑步及踢波。

保錡表示跑完上個月的10公里賽，自己才正式開始跑步，現時跟飛達跑會跑班練習，每星期訓練兩次，看看自己跑步有什麼問題。保錡指自己學習跑步後，自己已想不停地跑，跑得更遠及更快，跑步同時會消脂肪及消肌，所以跑步之餘亦不忘健身，一放假就像全職運動員全日去做運動。現時保錡體重已比高峰期瘦了近8公斤，大約67公斤，愈來愈fit!

他坦言跑步確實令所有東西都改變了，無論是人生心態、做事心態，做事會想做得更好，想個人更自律，不再去想夜生活及不良嗜好，甚至已忘記這些事情，只是一心一意，想跑步及肌肉愈來愈好。他又指跑步令自己唱歌及拍攝時都更精神，其實不止跑步，若不喜歡跑步也可以踩單車和游水，只要堅持做運動，整個人的心態都會完全不同。

跑步改變保錡的工作心及做事心態，凡事都希望做到最好。

保錡跑步的野心一點也不少，雖然才剛起步，但他已打算4月尾跑沙田10k，11月跑渣打香港馬拉松的半馬賽事，12月再到台灣跑全馬。保錡短期目標是希望能夠在45分鐘內跑完10公里，希望能較之前快10分鐘。

演藝事業工作經常日夜顛倒，問到保錡如何平衡工作及運動時間，他說很簡單，就是要犧牲去玩的時間，一收工就去做運動，就會夠時間。他補充，其實只要計好何時睡覺，有6-7小時的睡覺時間，就沒有問題。他又慶幸自己主要做綜藝而不是拍劇，拍電影還可以有更多休息時間，仍可抽時間去24小時開放的健身室「做尖」，但拍劇每天拍攝時間長，根本抽不到時間去做運動，他還記得上次拍劇時肌肉「無晒」，要從頭來過！

保錡變得更自律，犧牲玩樂，換來更多跑步及健身時間。

問到跑步心得，保錡最近的IG貼文及限時動態也有提到，「做所有事都不要有抽水的性質，凡事要有跑多兩步的心態，例如在足球場上穿上球衣穿上波boot，就不要覺得自己水皮不懂踢波，這不是一個藉口，你要跑得更多，人哋扭過你，你就要追返佢！」保錡又鼓勵未跑步的朋友跑步，「其實很簡單，不要為自己帶來無數藉口，不要輸給自己，每一個人都做得到！當然如果你想做全世界最普通的普通人，不會突破自己，你就去做吧！但如果你選擇去改變，你就要有決心去改變！」

保錡決心改變自己。

保錡又指很多人不跑步的藉口是年紀大做不到，他認為很多運動或跑步，特別是長跑，是完全和年紀無關，只是有沒有練或者想去跑的分別，很多上了年紀的人也跑得很勁，而跑步最能顯現這個事實，所以覺得跑步很奇妙。「我自己32歲，但認真講，實在差過好多大年紀的人，有些大我20年的人都比我跑快得多，所以我一定要練得再好一點！」

New Balance在當日的跑步活動帶來全新配色的Fresh Foam X More v4跑鞋， Fresh Foam X More v4跑鞋擁有 34mm 中底及外底厚度，中底超凡緩震力配上特別設計的外底，跑步時踏步更加自然順暢。保錡穿上Fresh Foam X More v4跑鞋訓練後，對鞋的評價不俗，認為具一定厚度的中底及外底帶來舒適感覺，鞋身輕盈，是跑步訓練的好選擇。

Fresh Foam X More v4 帶來超凡舒適的跑步體驗，加上最新配色時尚亮眼，進行跑步訓練或日常配搭穿著亦十分合適。

Fresh Foam X More v4擁有 34mm 中底及外底厚度，擁有超凡緩震力，貼腳的工學網眼鞋面，同時兼顧透氣度和承托力。

保錡對當日New Balance跑步活動表示欣賞，因為參加的跑手及嘉賓都很認真做運動，感覺專業，不是「玩玩吓」。

電台DJ Marco亦有出席。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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