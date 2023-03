【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】10k目標45分鐘年底跑全馬 Error保錡跑步突破自己

早前渣打香港馬拉松賽事,可以看到不少藝人面孔,除了周潤發、蔡思貝,還有近年當紅組合Error核心成員保錡,他首次征戰10公里賽事以55分11秒大會時間衝線,以踏上起步點計算的個人時間52分57秒。早前在New Balance跑步活動遇上保錡,和他一齊衝配速跑的同時,也和他傾傾未來的跑步目標和方向。

▲ 保錡第一個10k比賽以55分成績左右衝線。(圖片來源:Sportag運動標籤)

問到為何參與10公里賽,保錡認為已達32歲之齡,再無藉口不改變自己。以前做人心態是「無乜所謂,已經好好」,但覺得其實人生是可以不停突破自己,走的路才會更開心,所以每年都要為自己定下目標,而跑步正正就是可以讓自己設定目標,跑得更快!

▲ 保錡與影帝周潤發在終點合照。(圖片來源:Sportag運動標籤)

當日New Balance的跑步活動,所有出席者都要跑10組400米的間歇跑,每組3分20秒,即如果你以1分20秒完成400米,就可以休息2分鐘,如果以2分鐘完成400米的話,就只可以休息1分20秒。見到保錡衝每一隻400米都很快,頭兩組估計在1分20秒內完成(因為追不上所以只能大致推斷時間),即大約每公里3分20秒的速度,表現絕不失禮。

▲ 保錡衝刺力驚人。

保錡指自己跑步的衝刺力主要來自小時候踢波練回來的,小學已開始踢,到十六七歲開始踢過沙田及大埔青年軍,令小弟想起很多英超球員跑步速度驚人,曼聯麥湯文尼只須16分鐘就跑完5公里。小時的保錡除了踢波,還有參與不少運動,乒乓球、羽毛球、疊球、籃球通通都有玩,現時則主要集中做健身、跑步及踢波。

保錡表示跑完上個月的10公里賽,自己才正式開始跑步,現時跟飛達跑會跑班練習,每星期訓練兩次,看看自己跑步有什麼問題。保錡指自己學習跑步後,自己已想不停地跑,跑得更遠及更快,跑步同時會消脂肪及消肌,所以跑步之餘亦不忘健身,一放假就像全職運動員全日去做運動。現時保錡體重已比高峰期瘦了近8公斤,大約67公斤,愈來愈fit!

他坦言跑步確實令所有東西都改變了,無論是人生心態、做事心態,做事會想做得更好,想個人更自律,不再去想夜生活及不良嗜好,甚至已忘記這些事情,只是一心一意,想跑步及肌肉愈來愈好。他又指跑步令自己唱歌及拍攝時都更精神,其實不止跑步,若不喜歡跑步也可以踩單車和游水,只要堅持做運動,整個人的心態都會完全不同。

▲ 跑步改變保錡的工作心及做事心態,凡事都希望做到最好。

保錡跑步的野心一點也不少,雖然才剛起步,但他已打算4月尾跑沙田10k,11月跑渣打香港馬拉松的半馬賽事,12月再到台灣跑全馬。保錡短期目標是希望能夠在45分鐘內跑完10公里,希望能較之前快10分鐘。

演藝事業工作經常日夜顛倒,問到保錡如何平衡工作及運動時間,他說很簡單,就是要犧牲去玩的時間,一收工就去做運動,就會夠時間。他補充,其實只要計好何時睡覺,有6-7小時的睡覺時間,就沒有問題。他又慶幸自己主要做綜藝而不是拍劇,拍電影還可以有更多休息時間,仍可抽時間去24小時開放的健身室「做尖」,但拍劇每天拍攝時間長,根本抽不到時間去做運動,他還記得上次拍劇時肌肉「無晒」,要從頭來過!

▲ 保錡變得更自律,犧牲玩樂,換來更多跑步及健身時間。

問到跑步心得,保錡最近的IG貼文及限時動態也有提到,「做所有事都不要有抽水的性質,凡事要有跑多兩步的心態,例如在足球場上穿上球衣穿上波boot,就不要覺得自己水皮不懂踢波,這不是一個藉口,你要跑得更多,人哋扭過你,你就要追返佢!」保錡又鼓勵未跑步的朋友跑步,「其實很簡單,不要為自己帶來無數藉口,不要輸給自己,每一個人都做得到!當然如果你想做全世界最普通的普通人,不會突破自己,你就去做吧!但如果你選擇去改變,你就要有決心去改變!」

▲ 保錡決心改變自己。

保錡又指很多人不跑步的藉口是年紀大做不到,他認為很多運動或跑步,特別是長跑,是完全和年紀無關,只是有沒有練或者想去跑的分別,很多上了年紀的人也跑得很勁,而跑步最能顯現這個事實,所以覺得跑步很奇妙。「我自己32歲,但認真講,實在差過好多大年紀的人,有些大我20年的人都比我跑快得多,所以我一定要練得再好一點!」

New Balance在當日的跑步活動帶來全新配色的Fresh Foam X More v4跑鞋, Fresh Foam X More v4跑鞋擁有 34mm 中底及外底厚度,中底超凡緩震力配上特別設計的外底,跑步時踏步更加自然順暢。保錡穿上Fresh Foam X More v4跑鞋訓練後,對鞋的評價不俗,認為具一定厚度的中底及外底帶來舒適感覺,鞋身輕盈,是跑步訓練的好選擇。

▲ Fresh Foam X More v4 帶來超凡舒適的跑步體驗,加上最新配色時尚亮眼,進行跑步訓練或日常配搭穿著亦十分合適。

▲ Fresh Foam X More v4擁有 34mm 中底及外底厚度,擁有超凡緩震力,貼腳的工學網眼鞋面,同時兼顧透氣度和承托力。

▲ 保錡對當日New Balance跑步活動表示欣賞,因為參加的跑手及嘉賓都很認真做運動,感覺專業,不是「玩玩吓」。

▲ 電台DJ Marco亦有出席。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

