意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）

近日網上流傳影片顯示,有氣候示威者在意大利中部城市佛羅倫斯,往當地古跡噴鮮橙色油漆抗議。佛羅倫斯市長納爾代拉(Dario Nardella)不顧安危,奮身阻止示威者,獲網民及當地民眾一致讚好。

一名警察其後為涉事示威者戴上手扣,納爾代拉則站在旁邊用意大利文爆粗質問對方,是否明白自己正在做什麼。亦有其他影片顯示,納爾代拉在較早時間正站在古跡前,向在場人士發表講話,但發現古跡被噴漆後立即轉身干預。