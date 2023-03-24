意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）

近日網上流傳影片顯示，有氣候示威者在意大利中部城市佛羅倫斯，往當地古跡噴鮮橙色油漆抗議。佛羅倫斯市長納爾代拉（Dario Nardella）不顧安危，奮身阻止示威者，獲網民及當地民眾一致讚好。

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一名警察其後為涉事示威者戴上手扣，納爾代拉則站在旁邊用意大利文爆粗質問對方，是否明白自己正在做什麼。亦有其他影片顯示，納爾代拉在較早時間正站在古跡前，向在場人士發表講話，但發現古跡被噴漆後立即轉身干預。

The Mayor of Florence, Dario Nardella, lost his temper with a climate activist who was vandalizing the ancient Palazzo Vecchio with paint.<br /> <br /> Palazzo Vecchio is the city&rsquo;s old town hall and was built in 1299.<br /> <br /> 🇮🇹 pic.twitter.com/WPtuNuV0n2 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 20, 2023

意大利媒體《ANSA》報道，當時破壞建築的兩名示威者分別為23及32歲，已被警方拘捕。據了解兩人和氣候組織Ultima Generazione（意為「最後一代」）相關。該組織以污損藝術品及堵塞交通抗議氣候危機聞名，成員曾在羅馬向著名畫家梵高（Vincent van Gogh）畫作潑豌豆湯。

意大利媒體《ANSA》報道，當時破壞建築的兩名示威者分別為23及32歲，已被警方拘捕。據了解兩人和氣候組織Ultima Generazione（意為「最後一代」）相關。組織以損毀藝術品及堵塞交通抗議氣候危機聞名，成員曾在羅馬向著名畫家梵高（Vincent van Gogh）畫作潑豌豆湯。

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納爾代拉在阻止示威者後，更親身加入清洗古跡工作。他在社交平台上載數張清洗油漆的相片表示，藝術文化在暴力面前毫無抵抗之力，即使是為了人類偉大利益，亦不能成為驅動的理由。他亦透露，當局清洗過程中消耗逾1,000加侖水量。

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納爾代拉舉措在當地廣為流傳並贏得讚許，有網民將他比作佛羅倫斯市的超人，但亦有網民認為他更像蝙蝠俠。而納爾代拉則回應指自己只是憑直覺行事，作為市長他熱愛佛羅倫斯，行動旨在阻止破壞及盡可能地減少損失，但強調應對氣候危機亦不能向屬於眾人的遺產發動攻擊。

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責任編輯：李俊儀