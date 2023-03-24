  • 24°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 08:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意氣候示威者破壞古跡 市長奮身阻止被讚如超人（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/03/24

分享：

分享：

近日網上流傳影片顯示，有氣候示威者在意大利中部城市佛羅倫斯，往當地古跡噴鮮橙色油漆抗議。佛羅倫斯市長納爾代拉（Dario Nardella）不顧安危，奮身阻止示威者，獲網民及當地民眾一致讚好。

拜登批准於阿拉斯加鑽探石油 被批評違反減排目標 【下一頁】

一名警察其後為涉事示威者戴上手扣，納爾代拉則站在旁邊用意大利文爆粗質問對方，是否明白自己正在做什麼。亦有其他影片顯示，納爾代拉在較早時間正站在古跡前，向在場人士發表講話，但發現古跡被噴漆後立即轉身干預。

意大利媒體《ANSA》報道，當時破壞建築的兩名示威者分別為23及32歲，已被警方拘捕。據了解兩人和氣候組織Ultima Generazione（意為「最後一代」）相關。組織以損毀藝術品及堵塞交通抗議氣候危機聞名，成員曾在羅馬向著名畫家梵高（Vincent van Gogh）畫作潑豌豆湯。

極端氣候料嚴重打擊德國 2050年損失或逾7.5萬億 【下一頁】

納爾代拉在阻止示威者後，更親身加入清洗古跡工作。他在社交平台上載數張清洗油漆的相片表示，藝術文化在暴力面前毫無抵抗之力，即使是為了人類偉大利益，亦不能成為驅動的理由。他亦透露，當局清洗過程中消耗逾1,000加侖水量。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

納爾代拉舉措在當地廣為流傳並贏得讚許，有網民將他比作佛羅倫斯市的超人，但亦有網民認為他更像蝙蝠俠。而納爾代拉則回應指自己只是憑直覺行事，作為市長他熱愛佛羅倫斯，行動旨在阻止破壞及盡可能地減少損失，但強調應對氣候危機亦不能向屬於眾人的遺產發動攻擊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
2023/03/23
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
2023/03/23
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
曼聯傳延長二輪競標 報價料未滿足班主要求
2023/03/23
曼聯傳延長二輪競標 報價料未滿足班主要求
辛偉誠公布個人稅務 3年賺逾4634萬
2023/03/23
辛偉誠公布個人稅務 3年賺逾4634萬
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
2023/03/23
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣

你可能感興趣

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
15:05 2023/03/23
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
15:30 2023/03/23
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
曼聯傳延長二輪競標 報價料未滿足班主要求
12:41 2023/03/23
曼聯傳延長二輪競標 報價料未滿足班主要求
網絡熱話 氣候暖化 請願示威 佛羅倫斯 意大利

下一篇文章

【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化
哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證
哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
加拿大人口去年增105萬 幾乎全部為外來移民
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款