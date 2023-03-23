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【消費物價】本港2月通脹率按年升1.7%　比預期低

理財智慧 18:14 2023/03/23

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政府統計處公布，2月份通脹率按年升1.7%，較1月2.4%的升幅低，亦比市場預期2.4%為低。剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率仍為1.7%。

政府表示，今年農曆新年在1月底，去年則在2月初，今年1月和2月數字按年比較或受某程度影響。將首2個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較一年前同期上升2.1%。剔除政府單次紓困措施影響，相應升幅也為2.1%。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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各類消費項目中，電力、燃氣及水、煙酒、衣履、外出用膳及外賣、雜項服務、雜項物品、交通價格上升，耐用物品、基本食品和住屋價格則下跌。

政府表示，將首兩個月通脹數據合計，盡管基本消費物價通脹率由去年12月的2%微升至2.1%，但維持溫和。

【消費券2023】用八達通拎消費券懶人包！港鐵站加設八達通服務大使協助市民【見下頁

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能源相關項目價格按年進一步大幅上升，衣履和食品價格繼續錄得明顯升幅，大部分其他主要項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，通脹總體可能面對一些上升壓力，但短期內會保持溫和。本地成本壓力或會隨着經濟活動復常而上升。盡管外圍價格壓力會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和，但一段時間內應維持顯著。政府會留意情況。


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撰文 : 陳楚琨

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