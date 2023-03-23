必嘉坊·迎滙加推56伙　折實入場約399萬　料下季推啟德及長沙灣新盤

恒地（00012）旗下紅磡必嘉坊·迎滙，今上載價單2號，加推56伙，2號價單涉56伙，涵蓋開放式及1房，實用面積214至374平方呎，價單定價444.2萬至841萬元，呎價19,898至22,487元，維持最高10%折扣，折實價399.78萬至756.9萬元，折實呎價17,908至20,238元。

此外，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，粉嶺北ONE INNOVALE 3期合共售出1,374伙，套現逾67億元，客源主要為90後至00後的年輕人，項目2及3期將於5至6月交樓，有信心期內沽清。林達民另預計，啟德HENLEY PARK及長沙灣映岸將於今年第二季推出，分別提供約740伙及262伙。

至於美國聯儲局昨晚加息，林達民認為，矽谷銀行SVB事件反映快速加息對金融體系的影響，香港有條件不跟隨美國加息。 加上市場已累積了一定購買力，認為下半年樓價可看高一綫。

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